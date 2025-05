“Este ser humano me da lástima”: Miguel Polo Polo señaló a Gustavo Petro de dar su discurso bajo efecto de sustancias

El representante a la Cámara Miguel Polo Polo lanzó una fuerte arremetida en redes sociales contra el presidente Gustavo Petro, tras la alocución que este ofreció en un cabildo abierto en Barranquilla. El evento, liderado por el jefe de Estado, tuvo como objetivo rechazar la decisión del Congreso de archivar la reforma laboral y promover una consulta popular para que sea la ciudadanía quien se pronuncie sobre el futuro de la iniciativa.

PUBLICIDAD

Durante el acto, que fue transmitido por televisión y duró cerca de una hora, Petro criticó a los sectores políticos que se oponen a sus reformas, y no descartó convocar un paro nacional en respaldo a su gobierno. “No estamos siendo radicales ni pidiendo algo que no sea normal en el mundo”, afirmó, refiriéndose a las propuestas laborales bloqueadas por el Congreso.

Lea también: “Renunció” en plena vía: conductor del SITP deja el bus y se va tras una pelea

Las declaraciones del presidente provocaron reacciones inmediatas en sectores de oposición, especialmente de Miguel Polo Polo, quien publicó varios mensajes en su cuenta de X (antes Twitter), acompañados de fotos del evento. En ellos, no solo cuestionó el contenido del discurso presidencial, sino también la salud física y mental del mandatario.

“La verdad, este ser humano me da lástima. Alguien que no se ama a sí mismo no puede amar a un país. Ni siquiera es capaz de guardar reposo para recuperarse de su lifting facial, ni de esperar a que cicatricen los puntos de la cirugía. Aun así, sale a esparcir su odio, drogado y alcoholizado en contra de su salud. Lo que tiene no es retención de líquidos, es retención de veneno”, escribió Polo Polo.

El congresista, miembro de la Comisión Primera de la Cámara, también puso en duda la legitimidad de la asistencia al cabildo, sugiriendo que fue organizada bajo presión y mediante incentivos dirigidos a poblaciones vulnerables.

Más noticias: Tragedia en Yondó: mujer muere intentando evitar que sicario asesine a su hijo

PUBLICIDAD

“Así es como logra llenar las plazas el periquero borrachín: entregando migajas de comida a la gente más necesitada para obligarlos a asistir a sus intervenciones. Y eso sin contar las constantes quejas que me llegan de contratistas por OPS, a quienes desde las entidades les exigieron llevar al menos 20 personas cada uno, bajo amenaza de no renovarles el contrato”, afirmó en otro mensaje.

Hasta el momento, ni la Presidencia ni funcionarios del Gobierno han respondido directamente a las declaraciones del congresista. Sin embargo, el clima político se sigue polarizando ante la insistencia del presidente Petro de impulsar sus reformas estructurales mediante mecanismos de participación ciudadana como la consulta popular.

El evento en Barranquilla se da en medio de tensiones crecientes entre el Ejecutivo y el Congreso, tras los múltiples tropiezos que han tenido las reformas sociales propuestas por el Gobierno, especialmente la laboral, archivada en marzo por falta de consenso legislativo.