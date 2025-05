“Hago responsable al presidente por lo que me ocurra”: Álvaro Leyva denuncia amenazas contra su vida tras cartas a Petro

El excanciller Álvaro Leyva Durán emitió este lunes un fuerte comunicado en el que denuncia amenazas en su contra y contra su familia, tras haber hecho públicas dos cartas dirigidas al presidente Gustavo Petro en las que cuestiona su estabilidad para ejercer el cargo. El exfuncionario responsabilizó directamente al jefe de Estado de lo que pueda sucederle y anunció que acudirá a instancias internacionales.

“Pocos días han pasado desde que envié una segunda carta al presidente de la República, fechada el 5 de mayo, pidiéndole que revisara su permanencia en el cargo en razón de su grave enfermedad y adicción a las drogas”, escribió Leyva en su comunicado. “Desde entonces hemos sido amenazados por desconocidos en varias oportunidades”, añadió.

Leyva afirma que las declaraciones públicas del presidente —en medios y eventos políticos— han intensificado los ataques en su contra, al presentarlo como parte de un supuesto complot internacional.

“El propio presidente dijo que encausaría contra mí la justicia penal ante el imaginario complot que en su delirio estaría yo supuestamente organizando junto con el representante a la Cámara de los Estados Unidos Mario Díaz-Balart”, aseguró.

Frente a esta situación, el excanciller hizo una advertencia contundente:

“Hago responsable al presidente por lo que me ocurra a mí o a cualquier miembro de mi familia. Téngalo claro, Gustavo: no me callará”.

Acudirá a instancias internacionales

Leyva anunció que llevará el caso ante organismos internacionales, al considerar que su seguridad está comprometida y que existe una violación a sus derechos fundamentales, incluida la libertad de expresión.

“Mi vida se alarga —aunque a usted le moleste— solo si lucho para que Colombia recupere la dignidad manchada por su comportamiento enfermo y descontrolado del cual he sido testigo”, expresó.

Leyva también señaló que hay esfuerzos por afectarlo a nivel administrativo y judicial, lo que considera un intento sistemático de represalia política:

“Es evidente que algo se está cocinando judicialmente en mi contra”, concluyó.

Cartas previas de Leyva a Petro

Álvaro Leyva ha hecho públicas dos misivas dirigidas al presidente Petro, ambas con tono crítico y contenido altamente polémico.

La primera carta , fechada el 2 de mayo, en la que cuestiona el estado emocional del presidente y lo insta a dar un paso al costado, fue publicada a través de sus redes sociales.

, fechada el 2 de mayo, en la que cuestiona el estado emocional del presidente y lo insta a dar un paso al costado, fue publicada a través de sus redes sociales. La segunda, del 5 de mayo, insiste en que Petro sufre una “grave enfermedad” relacionada con el consumo de sustancias y reitera que debe evaluar su continuidad en el cargo.

Ambos documentos fueron ampliamente difundidos y cubiertos por medios nacionales como El Tiempo, Semana y La Silla Vacía, generando una tormenta política en la que se cruzan acusaciones, defensas institucionales y denuncias por presunta calumnia.