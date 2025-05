“Fue la forma como acabaron los laboratorios en Venezuela”: Paloma Valencia por deseo del Gobierno de producir medicamentos

Paloma Valencia, senadora del Centro Democrático, señaló que la primera pregunta de la nueva consulta popular radicada en el Senado por el gobierno de Gustavo Petro, es “terrible”. Aseguró que así fue como en Venezuela se terminó con los laboratorios y que las personas no tendrán opción de adquirir los medicamentos que necesitan para sus enfermedades.

Según se conoció, la modificación a la primera consulta popular, que fue negada con votación de 49 por el ‘No’ y 47 por el ‘Sí’, incluye preguntas sobre la Salud.

Paloma Valencia asegura que la primera pregunta de la nueva consulta popular es “terrible”

“Esta es la primera pregunta de la consulta popular: terrible. ¿Está de acuerdo con que el Gobierno Nacional compre o produzca los medicamentos necesarios para garantizar la entrega completa y oportuna a los pacientes? Ojo: está es la idea de Petro de producir los medicamentos fue la forma como acabaron los laboratorios en Venezuela", dijo en la primera parte de su mensaje en X antes Twitter.

Además, dijo que en el vecino país “cambiaron los medicamentos por unos cubanos de mala calidad que no eran eficaces. Se los mandaban a la casa y crearon un monopolio estatal de medicamentos. Si no le dan, o le dan de mala calida

d usted no tiene como comprar otro. Va de la mano de prohibir las droguerías y quebrar los laboratorios nacionales. La compra centralizada de medicamentos por el Estado sería muy difícil. No tienen la la logística ni el conocimiento, se va a prestar para muchísima corrupción".

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "El peligro de incluir en una consulta popular temas que deben resolver expertos. Gente que no sabe leer ni escribir votando sobre temas especializados, no es viable. La ignorancia no se puede pronunciar sobre lo que no sabe, menos decidirlo“, ”Es mejor entonces el monopolio privado con intermediarios?“ y ”Colombia no cuenta con la infraestructura, la tecnología ni la capacidad de investigación para producir medicamentos biológicos para enfermedades autoinmunes o tratamientos contra el cáncer, entre otros. ¡Muy grave para los pacientes!!“.