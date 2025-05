“Espero del gobierno español una explicación”: Petro sobre video de la agresión brutal de policías a colombianos

El presidente Gustavo Petro se refirió a la violenta agresión que sufrieron colombianos en España, por parte de la policía de ese país. Por medio de sus redes sociales, el mandatario dejó ver su molestia por el trato que recibieron los connacionales, asegurando que en Europa han iniciado un programa contra la migración.

“La sociedades blancas europeas y norteamericanas en lugar de priorizar la lucha contra la crisis climática, han iniciado es un programa de pogromo contra la migración. Por eso ascienden los fascismos y la represión en sus propios países y la agresión y las guerras contra pueblos extranjeros“, dijo el jefe de Estado en su cuenta de ”X" (antes Twitter).

Petro continuó su mensaje, señalando que la razón de este comportamiento, se debía según él, a la incapacidad de los países europeos por no cambiar su economía fósil.

“Quieren mantener su confort blanco basado en el uso intensivo del petroleo y el carbón, y con eso no solo ayudan a extinguir la vida, sino que matan a sus propios hijos y nietos con el colpaso del clima y, para tapar su miedo a perder el confort, entonces agreden a los migrantes y construyen su politica alrdedor de la represión a los migrantes.Aquí la policía española ataca a 5 migrantes colombianosEspero del gobierno español una explicación”, concluyó el presidente.

¿Qué pasó realmente con los colombianos en España?

El video en cuestión publicado por el presidente Petro hace parte de una agresión de la que fue víctima una familia colombiana en la ciudad de Valencia, España.

Los hechos ocurrieron el pasado sábado 17 de mayo, donde según denunció Layli Colorado, colombiana agredida por la policía, el incidente inició cuando caminaba acompañada de su hijo de tres años, quien tiene autismo, y una amiga española. Ambas presenciaron cómo dos agentes mantenían reducidos a dos jóvenes en la acera

Ante esa escena, su acompañante reprochó la forma en que los agentes actuaban. Según Layli, uno de los policías les gritó: “No se metan, que no es asunto suyo”, y acto seguido las siguió y les exigió identificarse. “Me preguntó por mis documentos, me negué porque no habíamos hecho nada. Me empujó contra un carro y me esposó, luego me tiraron al suelo y me empezaron a golpear”, relató

En ese momento, al escuchar los gritos, los padres de Layli y un amigo salieron de una casa cercana. Ella asegura que también fueron agredidos: “A mi madre la tiraron al suelo y le pegaron con la porra, lo mismo a mi padre y al otro chico. A cualquiera que se acercaba”, explicó. Layli sostiene que llegaron al lugar al menos diez policías.