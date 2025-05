Nueva modalidad de hurto en Colombia: delincuentes estarían clonando con IA la voz de personas cercanas a sus víctimas para pedirles robarlos

En redes sociales se viralizó un grave caso de hurto en Bogotá. Según la victima, los delincuentes utilizaron la Inteligencia Artificial para hacerse pasar por un amigo de infancia con el fin de ganarse su confianza y, finalmente, hurtarle una motocicleta de más de $20 millones de pesos que tenía en venta.

Según comentó la victima del hurto, quien se identificó como Orlando, publicó su motocicleta en una plataforma digital, con el objetivo de venderla. Aseguró que lo contacto una persona que supuestamente era un amigo suyo de infancia y que en principio, en vez de hablarle sobre la moto en venta le contó sobre su vida, algo que hizo que Orlando bajara la guardia y le ganara confianza.

Luego, una vez los delincuentes ‘se ganaron’ a la victima, le manifestaron las intenciones de comprar la moto, alegando que era para un familiar del supuesto amigo. “Cerramos en 15 millones el negocio y me dicen: Voy a mandarte el efectivo con un familiar y incluso es para él la moto“, aseguró Orlando.

De igual forma, la victima del hurto aseguró que cuando llegó el supuesto familiar de su amigo “hablo un rato con con él y me pide pues montar la moto. La prende. Escucha el motor, me dice que está muy buena. Se monta y como si fuera una rata, sale a toda velocidad”.

Ante esto, Orlando empieza a escribir al número desde el que lo estaban contactando y no le responden, de igual forma, todas las llamadas las rechaza. “Busco por Facebook a mi verdadero amigo y le escribo: Tú cambiaste de número y de una me marca. ¿Qué hubo, Orlando? No, yo no he cambiado ningún número“, asegura Orlando.

Un detalle preocupante del cas es que desde el número de WhatsApp le estaban enviado audios generados por Inteligencia Artificial, algo que deja ver los riesgos a la seguridad que esta tecnología está generando en los ciudadanos.

Le estaban pidiendo dinero para devolverle la moto

Orlando aseguró que una vez consumado el hurto puso el denuncio y fue al Gaula de la Policía, quienes le brindaron acompañamiento e inclusive ayudaron a pactar una reunión con los delincuentes para pagar el soborno, recuperar la moto y capturarlos. A Orlando le estaban solicitando cuatro millones de pesos para devolverle la moto y aseguró que lo amenazaron con deshuesarla si no pagaba.

Otro dato alarmante es que los delincuentes obligaron a que la cita fuera en el sector conocido como Mundimotos, en la avenida Caracas con calle 17. Ante esto, los agentes del Gaula le aseguraron que no podían brindarle mayor seguridad porque ese sector de la ciudad supuestamente está dominado por delincuentes.

Pese a la presencia de las autoridades, quienes iban de civil, los delincuentes se dieron cuenta el operativo y empezaron a amenazar a Orlando. Además, asegura que un grupo de venezolanos se abalanzó sobre ellos con martillos, buscando herirlos y haciéndolos retirarse.

Finalmente, Orlando aseguró que no logró recuperar su vehículo y las autoridades alertaron a la ciudadanía sobre el uso de este tipo de tecnologías para realizar delitos en la ciudad. Por esto, también recomiendan tomar precauciones a la hora de pactar encuentros con personas desconocidas o de responder mensajes de números extraños en sus redes sociales.