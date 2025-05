Gustavo Bolívar le tiró tremendo vainazo a Petro cuando le preguntaron que haría distinto si llega a ser presidente: “contrataría gente decente”

El amor que Gustavo Bolívar profesaba en los consejos de ministros por el presidente Gustavo Petro parece estarse disipando tras su salida del Departamento de Prosperidad Social (DPS). Desde entonces, Bolívar ha hecho varios trinos que parecen ser indirectas contra el mandatario, pero lo que dijo en una reciente entrevista dejó más bien molestos a los petristas por los términos que usó para hablar de Petro y las personas que trabajan con él.

La salida de Gustavo Bolívar del DPS fue confirmada por el presidente Petro en medio de un acto público, algo que para muchos estuvo rozó con la humillación pública. Además, se ha confirmado que Bolívar tiene aspiraciones de ser el candidato presidencial del Pacto Histórico para el 2026, por lo que ya empezó su campaña en varios medios del país.

Es más, en una entrevista con Noticias RCN Gustavo Bolívar fue bastante duro con Petro cuando le preguntaron qué haría diferente si llega a la Casa de Nariño en el 2026. “No voy a hacer lo que han hecho otros ministros y exfuncionarios de salir a hablar mal mal de un Gobierno que le dio la oportunidad, me parece eso de quinta. Pero sí hay cosas que uno puede cambiar. Primero me rodearía mejor. Mi círculo cercano sería diferente”, aseguró Bolívar.

Eso sí, el precandidato fue más allá y dijo que se rodearía “de personas decentes. Porque es que en el computador de Palacio hay más de 3.000 o 4.000 cargos. Y si tú pones una persona decente a manejar ese computador, va a buscar personas decentes. Si la persona que tiene computador en su mano no es decente o tiene ambiciones, no va a encontrar personas no va a buscar personas decentes”.

Estas declaraciones de Bolívar no cayeron para nada bien dentro del petrismo, quienes tomaron estas declaraciones como si las personas al rededor de Petro no fueran decentes. Además, Bolívar también le mandó su vainazo a Laura Sarabia y Armando Benedetti, asegurando que a ambos los tendría “bien lejos” si es presidente.