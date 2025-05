¿Empresarios ceden terreno? Avalarían recargos desde las 7:00 p. m. y dominicales al 100%

En una movida inesperada, representantes del sector empresarial manifestaron su disposición a aceptar algunas de las propuestas más sensibles de la reforma laboral, entre ellas, el inicio del recargo nocturno desde las 7:00 p. m. y el pago del 100 % de los dominicales y festivos. Así lo aseguró el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, en su cuenta de X y en entrevista con El Tiempo.

“Decidimos, a pesar de que sabemos el inmenso esfuerzo que muchos empresarios tendrían que hacer, proponerle al país que introduzcamos cambios en la jornada laboral, los dominicales”, escribió Mac Master, marcando un giro en la postura tradicional del empresariado frente a esta reforma.

Además, Mac Master propuso que se estudie la posibilidad de establecer un régimen excepcional para micro y pequeñas empresas, así como para sectores altamente sensibles como restaurantes, hotelería, comercio y vigilancia. Esto, según explicó, mitigaría el impacto de los aumentos en los costos laborales que traerían las modificaciones.

Pese al tono conciliador, el dirigente gremial no dejó de lado una crítica importante: “No podemos olvidar, y no puede olvidar el Gobierno y el Congreso, el inmenso problema de nuestra economía, que es la informalidad. Poco se está haciendo en esta reforma para reducirla”.

El senador Humberto de la Calle, del partido Oxígeno Verde, respaldó la propuesta de los empresarios: “Quizás si se logran, sean solo parciales. Pero es el mejor camino para continuar serenamente una discusión sobre otros aspectos”, señaló, refiriéndose al reto de formalizar el mercado laboral sin afectar la competitividad.

Por su parte, el ministro del Trabajo, Antonio Sanguino, usó también la red social X para arremeter contra los congresistas que habían hundido la reforma en la Comisión Séptima: “Les tocó recular y revivir el proyecto de reforma laboral”, escribió, en tono de reproche.

Desde el Consejo Gremial Nacional (CGN), presidido por Camilo Sánchez, se reafirmó el compromiso con el diálogo: “Reiteramos nuestro compromiso con el diálogo y la construcción de acuerdos que respondan al momento político y social del país”, afirmaron en un comunicado.

El gremio insistió en que el debate debe mantenerse en el Congreso y basado en un análisis técnico serio, que considere el impacto sobre el empleo y la productividad.

En el mismo sentido, el presidente de Fenalco, Jaime Alberto Cabal, alertó sobre los efectos de la reforma en los pequeños comercios: “Las tiendas, panaderías y cafeterías de barrio que trabajan en la noche y fines de semana no pueden ser los paganinis de un contentillo o temor al gobierno”, afirmó.

Finalmente, Rodolfo Correa, presidente de Acopi, llamó a una implementación progresiva: “Se requiere un diálogo lógico, racional y equilibrado... con una implementación a tres años”, propuso, dejando claro que el empresariado no está completamente en contra de la reforma, sino que pide condiciones viables para su ejecución.

La nueva etapa del debate sobre la reforma laboral arranca con un tono más conciliador. Resta ver si esta vez se logra una versión concertada que aborde tanto los derechos laborales como los desafíos de la informalidad y la sostenibilidad empresarial.