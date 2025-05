“No saldré a hablar mal del Presidente”: Gustavo Bolívar por su salida del gobierno de Petro

Gustavo Bolívar ha sido uno de los más fieles alfiles del Gustavo Petro, quien lo ha defendido a capa y espada desde que eran senadores y sobre todo en la campaña, en la que incluso aseguró que si Petro no ganaba se retiraría de la política. Ahora, después de estar como director del Departamento de Prosperidad Social se despide como funcionario, porque tiene claras aspiraciones presidenciales.

Sin embargo, a Petro hace unos días pareciera que se le salió del llavero, pues lo maltrató públicamente en una entrega de subsidios para adultos mayores en el Catatumbo, afirmando que no debía estar ahí porque ya había renunciado.

Gustavo Bolívar dejó el gobierno de Petro para aspirar a la presidencia

“Hoy dejo mi cargo como director de Prosperidad Social. Feliz por el deber cumplido, triste por despedirme de un equipo de trabajo formidable. No saldré a hablar mal del Presidente como lo han hecho varios ministros y ex funcionarios“, dijo en la primera parte del mensaje que publicó a través de su cuenta de X antes Twitter.

Luego, aseguró que “Lo que me pareció mal y lo que no me gustó lo dije mientras fui funci

onario. Para el presidente Petro solo tengo agradecimiento y admiración por su tenaz lucha por sacar adelante las reformas sociales que le traerán justicia social y por ende, paz a Colombia. En la tarde publico mi corte de cuentas. A Uds. gracias!”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: "Yo le daría mi voto con los ojos cerrados, solo si usted en público se comprometiera a dejar a Petro y Benedetti fuera de su gabinete“, ”Gustavo, es una verdadera lástima que hayas caído en ‘cantos de sirena’. Nadie discute tu lealtad, tu compromiso, la seriedad de tus posiciones, pero las encuestas las usaron para endulzarte y dividir al pacto histórico. Aún así, buena suerte y buena mar“ y ”Muy mala decisión la de renunciar a ese cargo. Es ahí donde usted debería estar, lo hizo bien. No debió poner atención a las encuestas amañadas que buscaban eso. Le dió gusto a la derecha“.