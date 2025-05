“Hay que ser ciego para no saber”: Petro a Paola Holguín por llamar “dulce envenenado” a la consulta popular

El presidente Gustavo Petro no se quedó con nada y arremetió contra la senadora del Centro Democrático, Paola Holguín, por llamar “dulce envenenado” a la consulta popular que pretende el Gobierno Nacional, impulsar su reforma laboral.

Estas declaraciones las dio la parlamentaria en sus redes sociales, en el marco de las discusiones que iniciaron en el Congreso de la República, con el objetivo de darle viabilidad o no al mecanismo de participación ciudadana.

Al respecto, Holguín detalló:

¿Por qué me opongo a la consulta? Varias razones, la primera, en un momento de tanta dificultad fiscal, no está bien gastarnos 750.000 millones en una consulta populista que de hecho no cambia nada, es simplemente para conocer la opinión de ciudadana sobre esos temas. (...) Petro parece querer romper la división de poderes y los pesos y contrapesos, porque los puntos de la consulta ya estuvieron en debate en el Congreso que negó la reforma laboral“, explicó la senadora.

Sin embargo, llamó la atención cuando la congresista denominó como “dulce envenenado” las preguntas que irán en la consulta. Al respecto, el presidente Gustavo Petro quien se encuentra en China, no se quedó con nada y le respondió:

"Hay que ser ciego para no saber que si la jornada laboral termina a las 6 pm, las madres podrán abrazar a sus hijos, y ese simple hecho, que los hijos menores sientan el abrazo de su madre mucho más tiempo, cambia por completo la sociedad colombiana", escribió el mandatario en sus redes sociales.

Petro culminó comentando que no entendía porque la senadora no comprendía los beneficios de su reforma laboral.

“No comprendo como una mujer como Paola Holguín, no pueda entender eso. Cualquier madre trabajadora lo sabría”, culminó el presidente.