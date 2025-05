Sinceramente, me estoy muriendo y el guerrero tiene derecho a su descanso: José Mujica

El ex presidente de Uruguay anunció que no va a someterse a más tratamientos ni pasar por el quirófano, porque su cuerpo simplemente “no aguanta más”.

Este jueves, José Mujica comunicó que el cáncer de esófago por el que había estado en tratamiento durante 2024 volvió y se extendió a su hígado.

“No lo paro con nada porque soy un anciano con enfermedades crónicas”, dijo en entrevista con el semanario Búsqueda. Por ello, abandona los tratamientos a los que estaba sometido, pidiendo morir dignamente.

Así lo afirmó en una entrevista publicada el jueves con el semanario local Búsqueda.

“El cáncer en el esófago me está colonizando el hígado. No me cabe ni un tratamiento bioquímico ni cirugía … cuando me toque morir, me muero”, fueron exactamente sus palabras.

En su despedida, el exmandatario (2010-2015) pidió privacidad y afirmó que no dará más entrevistas ni apariciones públicas.

“Ya terminó mi ciclo. Sinceramente, me estoy muriendo. Y el guerrero tiene derecho a su descanso. Lo que quiero es despedirme de mis compatriotas. El fundamento de la democracia es el respeto a quienes piensan distinto. Abrazo a todos”, puntualizó Mujica, de 89 años de edad, afirmando que lo único que espera en esta etapa final es dedicarse a su finca, localizada en las afueras de la capital, Montevideo.

¿Qué enfermedad padecía José Mujica?

La médica Raquel Pannone, doctora personal de José “Pepe” Mujica, confirmó el jueves que el cáncer de esófago que padece el expresidente uruguayo ha evolucionado a una metástasis poco después de que el propio Mujica anunciara su diagnóstico.

En una rueda de prensa, Pannone informó que exámenes recientes han mostrado “la existencia de imágenes que son metástasis de su cáncer de esófago a nivel del hígado”. La médica detalló las condiciones de salud del expresidente después de que él mismo anunciara su diagnóstico en la entrevista antes mencionada.

En ese sentido, su médica personal recordó que, debido a su avanzada edad y otras enfermedades que lo acometen, como vasculitis y enfermedad renal severa, las opciones de tratamiento fueron reducidas desde el comienzo.

Así mismo, evitó pronunciarse sobre el pronóstico de avance de la enfermedad y destacó que la situación de Mujica “se va a mantener” en cuidados paliativos para tratar síntomas puntuales.

“El pronóstico es que siga así y en la medida de lo posible que esté tranquilo, es lo que nos pide”, recalcó. “Transmitir el diagnóstico lo hizo sentir liberado. Al poderlo comunicar ahora está tranquilo”.

¿Cuál es el legado de José Mujica?

Para profundizar sobre el legado de José Mujica, platicamos con Rodrigo Álvarez Valdés, Doctor en Estudioa Americanos y profesor de la Universidad Mayor de Chile.

1. Contrario a lo que sucede con la mayoría de los expresidentes, ¿por qué se le recuerda a José Mujica en buenos términos?

–Fue un presidente con áurea en el sentido de que, en términos generales, hay una opinión transversal en América Latina que lo reconoce y lo recuerda como un presidente confiable y respetado, a quien se le tiene cariño y que representa a una persona muy diferente al prototipo de político que la ciudadanía reconoce.

Es un actor político que difiere en cuanto a su capacidad de transmitir una cercanía y una vivencia real en torno a las demandas que se viven en la región, sobre todo las relacionadas con pobreza, movimientos sociales, cambios sociales y progresismo, además de cambios sociales más allá del discurso.

2. Parte de su popularidad giró en torno a su imagen de integridad. ¿Hay algo negativo sobre el expresidente que te venga a la mente?

–Fue un presidente poco convencional que consolidó éxitos económicos y sociales. En todo caso, diría que se le dificultó un poco controlar el déficit fiscal y la inflación. También tuvo áreas de oportunidad en áreas como la construcción de infraestructura de comunicaciones y en mejorar la calidad de la educación, aspectos que él mismo reconoció en su momento. Sin embargo, es mucho más lo positivo que lo negativo que se puede decir de José Mujica.

Se le recuerda mucho más por sus apelaciones a una ética de la sobriedad frente al derroche y la corrupción de la alta política, por su estilo informal poco apegado a etiquetas y protocolos, y por su lenguaje coloquial. Incluso, repartía gran parte de su salario a inversiones sociales.

3. Fue el primer personaje que haya sido parte de una lucha armada en llegar a la presidencia de América Latina. ¿Qué tan trascendente es eso?

–Supo adaptarse a los cambios, modificando su visión y su interacción en la sociedad, es el mensaje que queda sobre la mesa. En su momento, fue incluso considerado un terrorista por la forma en que combatió la dictadura militar. Pero cuando Uruguay vivió cambios sustantivos en la década de los ochenta, supo transformarse y lograr acuerdos y alianzas para llegar al poder, tras muchos años en la cárcel.

4. ¿Qué legado deja a las izquierdas del mundo?

–Fue alguien que abanderó y puso sobre la mesa el progresismo social, terreno en el que tuvo tres grandes logros: la despenalización del aborto, el matrimonio de personas del mismo sexo y la legalización del mercado de la marihuana, bajo la regulación del Estado, algo que justificó como una innovación útil en la lucha contra la violencia del narcotráfico. Además, supo balancear las relaciones de Uruguay con los países de la región y del mundo, y mejorar el tema de la distribución incluso en un país que siempre ha sido muy igualitario.

Sus declaraciones sobre su estado de salud demuestran su grandeza.