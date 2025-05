“Lo mejor es que nos demos un tiempo…”: Gustavo Bolívar se distanciaría de Petro tras notorio desplante en acto público

A tan solo días de un evidente desaire durante un evento en Tibú, Norte de Santander, el exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, dejó entrever el fin de su cercanía con el presidente Gustavo Petro. En una publicación reciente en su cuenta de X (antes Twitter), Bolívar escribió de manera categórica: “Lo mejor es que nos demos un tiempo…”, frase que confirma lo que desde hace semanas era objeto de especulación: un deterioro en la relación entre ambos líderes.

Así fue la ruptura entre Petro y Bolívar

Bolívar no solo fue un aliado político de Petro desde su paso conjunto por el Congreso entre 2018 y 2022, sino que también llegó a manifestar admiración profunda por el mandatario, llegando incluso a confesar que sentía amor por él y por su liderazgo. Sin embargo, el vínculo entre ambos parece haber llegado a su punto de quiebre tras la decisión de Bolívar de presentar su renuncia como director del DPS, cargo que oficialmente abandonaría el 16 de mayo, pero que terminó anticipando tras la tensión vivida en el evento oficial del pasado 9 de mayo.

Durante la presentación del programa Juntos por la transformación del Catatumbo, Petro interrumpió el orden del día para negar la participación de Bolívar, afirmando:

“Rompo el orden del día porque no me parece que sea así, Gustavo Bolívar y otros compañeros. Primero, porque ya los que renunciaron, renunciaron... Persona que renuncie porque tiene una aspiración, ya se va”, declaró el presidente, generando sorpresa entre los asistentes.

Este gesto fue interpretado como un claro corte político y personal, al margen del procedimiento administrativo que establecía que Bolívar aún ejercía funciones hasta mediados de mes.

Bolívar responde a Petro: entre dignidad y dolor

Días después del incidente, Bolívar intentó restar dramatismo a sus declaraciones pasadas, señalando que su afecto hacia Petro no debe entenderse como una forma de sumisión. “El amor debe ser desinteresado o no es amor”, afirmó, en un nuevo mensaje que también fue publicado en X. No obstante, el mensaje deja ver que, más allá de la afinidad ideológica, la decepción también forma parte del balance emocional de su salida del gobierno.

Trasfondo electoral y desconfianzas

El trasfondo del distanciamiento parecería estar relacionado con el deseo de Bolívar de postularse como candidato presidencial en 2026, aspiración que no cuenta con el respaldo del presidente. Petro habría interpretado esta intención como una maniobra motivada por estrategias mediáticas y no por una lectura real del clima electoral. En contraste, Bolívar se ha mostrado confiado en los resultados que lo ubican en los primeros lugares de intención de voto, lo que habría generado una fisura entre ambos sectores de Colombia Humana.

En conclusión, el episodio revela no solo una ruptura política, sino también una fractura emocional entre dos figuras que compartieron causas, espacios y una visión de país. Lo que alguna vez fue una sociedad estratégica, hoy parece quedar relegada al pasado. ¿Es esta una separación definitiva o solo una pausa estratégica? Solo el tiempo lo dirá.