Dos niños, de 7 y 9 años, se enfrentaron a la Policía, tenían un arma de fuego cargada

A través de las redes sociales se conoció un impresionante caso en el que están involucrados dos pequeños niños de 7 y 9 años que se enfrentaron a la Policía al tener en sus manos un arma de fuego cargada y negarse a entregarla.

El hecho se habría registrado en febrero de este año, más exactamente el día 16, según se observa en la cámara del policía que participó en el procedimiento.

“En Nuevo México, EE.UU, la policía usó munición no letal para desarmar a dos niños de 7 y 9 años que tenían una pistola cargada. El video muestra a dos niños, de 7 y 9 años, con un arma; las autoridades dijeron que apuntaron a los agentes de policía. Se puede oír a los agentes gritarles a los niños que bajen el arma al suelo, que no quieren hacerles daño y que no están en problemas”, reveló cuenta de X antes Twitter Alerta Mundial.

Las reacciones de los usuarios de internet no se hicieron esperar y comentaron que: “Si su tono de piel era más oscura, los acribillaban a la primera”, “Ciertamente los video juegos les crean fantasías peligrosas, en realidad no tienen edad para ese tipo de juegos, este es el resultado, pero hay algo peor que su mentalidad temeraria, EL ACCESO A UN ARMA REAL”, “¿Y al que les dio la pistola qué le van a hacer? Porque es el principal culpable", “Cómo se paraba uno, estaba dispuesto a disparar” y “A esa edad uno ya es muy consiente de lo que está mal y lo peligroso que son las armas, esos niños están perdidos”.