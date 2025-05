En México también abusaron de una menor dentro de un Colegio: Directivas quisieron ocultar el caso y casi hay linchamiento

La Secretaría de Educación atendió el reporte de un presunto abuso sexual dentro de las instalaciones de una primaria en Ciénega de Flores (México) y como primer paso retiró a la directora del plantel por supuesto encubrimiento.

La autoridad educativa investiga si hubo alguna omisión, en lugar de la directora quedará a cargo la supervisora de la zona mientras se aclara la denuncia.

El caso ya está en investigación por parte de las autoridades de la Fiscalía de Justicia de Nuevo León.

Educación destacó que personal de la Coordinación de Seguridad Escolar y de la Dirección Jurídica de la Secretaría atendieron de manera inmediata el reporte realizado por una madre de familia de la escuela primaria Francisco Javier Garza Leal, ubicada en el municipio de Ciénega de Flores, quien denunció un presunto abuso sexual en contra de una alumna del plantel.

“Representantes de Secretaría de Educación iniciaron las acciones pertinentes, dando prioridad a la orientación legal sobre el protocolo de actuación y brindando información en relación a la atención psicológica que se brindará a las familias involucradas y al resto de la comunidad educativa a través del Instituto de Educación Socioemocional”, destacó la Secretaría.

Los hechos

Fue a través de su perfil de Facebook que la madre de la menor dio a conocer los hechos. Fátima Herrera explicó que le marcaron de la escuela para informarle que a su hija le dolía el estómago.

“Llega mi hija a nuestro negocio y me dice que cuatro niños le tocaron sus partes. Cuando llego a hablar a la escuela, la directora, Mayela Miroslava Cantú Lozano, me cuestiona y me dice que eso es imposible. ¡Cómo va a ser imposible!“, compartió Herrera en la red social.

Añadió que hay un video en el que se observa que la niña sale asustada del salón de clases y el maestro Emmanuel Treviño va detrás de ella.

“Para mí él es el sospechoso de todo porque sale con muchas incoherencias y no responde nada. Cuando veo la acción de la cámara donde sale mi hija asustada y después al maestro, le digo a la directora que me muestre nuevamente ese pedazo y se niega. Dice que lo hará la Secretaría (de Educación)”.

La tarde del miércoles cientos de padres de familia apoyaron a Herrera y se plantaron a las afueras de la institución educativa exigiendo entrar para hablar con la directora.

Tuvo que intervenir la fuerza policial para contener a los manifestantes que incluso derribaron una cerca de metal para ingresar.

La directora fue escoltada para poder retirarse de la escuela en medio de las protestas de los padres.

La Secretaría de Educación destacó que reitera su compromiso de salvaguardar la integridad física y psicológica de la comunidad educativa, atendiendo de manera inmediata cualquier tipo de denuncia.