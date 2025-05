“El Gobierno no ha amedrentado ni amenazado al Congreso de la República”: Armando Benedetti respondió a las críticas frente a la Consulta Popular

La propuesta de consulta popular se originó tras el hundimiento de la reforma laboral en la Comisión Séptima del Senado. En respuesta, el presidente Gustavo Petro presentó ante miles de ciudadanos en la marcha del Primero de Mayo las 12 preguntas que serían sometidas a decisión popular. Estas abordan temas como la formalización de trabajadores informales, la reducción de jornada laboral, el recargo completo por trabajo en festivos y la garantía de seguridad social para sectores tradicionalmente excluidos, como las trabajadoras domésticas o los periodistas.

El Gobierno necesita autorización del Senado antes de finalizar mayo para realizar la consulta, la cual —según la Registraduría— requeriría una participación superior a 13,5 millones de votantes para ser vinculante. De realizarse, podría programarse entre septiembre y octubre de 2025.

Polémica y reacciones políticas

El anuncio de la consulta ha generado un debate intenso en el Congreso. Desde la oposición, senadores como Efraín Cepeda han criticado al Ejecutivo por presuntamente presionar al Legislativo. En respuesta, el ministro del Interior,Armando Benedetti, aclaró:

“El Gobierno no ha amedrentado ni amenazado al Congreso de la República. Lo repito nuevamente: si senadoras y senadores no votan por la Consulta Popular, corren el riesgo de que el pueblo no los reelija en 2026, eso es lo que hemos dicho.”

Y agregó:

“Nadie se puede asustar por la espada de Bolívar.”

Con ello, el Gobierno insiste en que no hay una amenaza, sino un llamado a la acción democrática frente a un Congreso que ha detenido varias de las reformas sociales impulsadas por el presidente.

Percepción ciudadana y respaldo a la consulta

De acuerdo con la más reciente encuesta Polimétrica, elaborada por Cifras y Conceptos, un 57% de los colombianos está de acuerdo con que se convoque la consulta. Además, al leer las preguntas propuestas, la mayoría de los encuestados manifestó respaldo alto a cada una, incluso si no las conocían previamente.

El presidente Petro ha reforzado su narrativa de que el Congreso es el principal obstáculo para las reformas sociales, y la ciudadanía parece estar receptiva a este mensaje.