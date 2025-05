“El Congreso puede vestirse ahora de arcoíris”: Petro

El presidente Gustavo Petro se pronunció a través de las redes sociales y retomó el tema del que habló durante su extenso discurso en la Plaza de Bolívar este 1 de mayo. Lamentó que el Congreso se haya vestido de negro, lo que relacionó con el luto, y dijo que ya se puede vestir de arcoíris.

El presidente utilizó un fuerte lenguaje contra los congresistas y aseguró que si no procede, tal y como espera en un plazo de un mes, entonces revocará a los senadores.

Petro aseguró que ahora el Congreso se puede vestir de arcoíris

“Que mal que hayan forrado el edificio del Congreso de esa tela negra, de luto. El Congreso puede vestirse ahora de arcoíris porque puede abrazarse con el Pueblo”, escribió en su cuenta oficial.

Hay que recordar que durante su discurso, el presidente Gustavo Petro se fue en contra de los congresistas y, de cierta forma, le dejó un recado a todos los colombianos que se atrevan a votar que no a la Consulta Popular. El mensaje lo envió con groserías, aunque quiso salirse por la tangente y decir que no estaba insultando a nadie.

Los usuarios de internet también se pronunciaron diciendo: “No, no se puede vestir de arcoíris... ese saldrá cuando tengamos un PRESIDENTE que realmente nos represente y trabaje para el pueblo y no solo para sus propios intereses! Hasta entonces... seguiremos esperando ese gran día! Mientras tanto sigamos con la tormenta”, “Si hace un ejercicio simple, y analiza de su entorno, quien fue a la marcha, no le dará ni el 2%, esa plaza la llenan es a punta de prebendas, gente que ya sabe como beneficiarse de eso, pero no son todo el pueblo, que circo, los derechos se exigen con trabajo y cordura”, “Señor presidente creo que esa tela es un mensaje muy claro hacia los ciudadanos, y es cerrar las cortinas y ventanas para no ver ni escuchar” y “Saldrá el arcoíris cuando el congreso por mandato de 18 millones de votos que le entregamos en 2022, niegue la consulta populista”.