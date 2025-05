En medio de las marchas una mujer encaró a Wilson Arias y le dijo que “el Gobierno no resuelto nada”

Colombia vivió una nueva jornada de manifestaciones en todo el país en apoyo a la consulta popular del presidente Gustavo Petro, quien las había convocado hace varias semanas con el fin de que en le día del trabajador (el 1 de mayo) se presentara ante el Congreso de la República. Todos los cercanos al presidente y a su partido político salieron a las calles en muestra de apoyo, pero sorprendió que propios integrantes de la marcha se fueron en contra de personalidades como la de Wilson Arias, a quién una mujer de la minga indígena le dijo sus verdades.

En redes sociales se viralizó un vídeo en el que se ve a Wilson Arias, senador del Pacto Histórico y una de las principales figuras políticas de ese partido, marchando junto a varias personas y mandando mensajes a los manifestantes con un parlante que tenía. Uno de los mensajes que dio no le gustó para nada a una mujer de la minga indígena, quien se fue en su contra y le dijo que no hablara cosas que no eran.

“En dos años el Gobierno no ha resuelto nada, no nos han cumplido. Yo sé quién es usted y usted sabe quién soy yo, entonces no mienta”, fue lo que le dijo la mujer a Wilson Arias en medio de la manifestación. Por esto, varias personas intentaron alejar a la mujer del senador, con el fin de que no quedara registro de este intercambio, pero ella fue más astuta y simplemente dijo “minga indígena, seguimos avanzando” y se fue con sus compañeros de manifestación.

Finalmente, esto muestra que aunque varias personas salieron a apoyar a Petro, ellos mismos sienten el descontento sobre la gestión del presidente y son testigos que varias cosas van mal