Confirman que habrá consejo de ministros el lunes 28 de abril ¿Petro se atreverá a transmitirlo otra vez?

Pese a la orden del Consejo de Estado de prohibir la transmisión de los consejos de ministros en la televisión nacional, incluyendo los canales privados, el presidente Petro volvió a transmitir uno el pasado lunes 21 de abril y lo mandó por todos los canales, sin importarle la orden del Consejo de Estado. Por eso, tras el anuncio de una nueva transmisión del consejo de ministros para el lunes 28 de abril, la duda en la comunidad está sobre si Petro otra vez va a incumplir y va a transmitir el consejo de ministros en los canales privados.

El último consejo de ministros fue sobre la fiebre amarilla y las estrategias para frenar el contagio, que está en aumento en el país. Ahora bien, lo polémico del caso ese día fue que el mandatario ordenó transmitirlo en todos los canales privados y públicos del país, bajo la excusa de que era una alocución presidencial. Este acto fue tomado como un desacato a la justicia por varios políticos opositores del país, quienes exigen que el presidente cumpla con el fallo del Consejo de Estado. Eso sí, la Comisión de Regulación de Comunicaciones tomó una decisión de fondo frente a estas transmisiones.

Petro no podrá transmitir su consejo de ministros el 1 de mayo

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) informó este sábado 26 de abril que no aprobó la solicitud realizada por el Gobierno para transmitir una nueva alocución presidencial titulada “1 de mayo Consulta Popular”. Según el comunicado emitido por la CRC, el contenido remitido por la Presidencia de la República el pasado 24 de abril no se ajustaba a los fines establecidos para los Espacios Institucionales, lo que llevó a su rechazo.

“La solicitud fue revisada y no fue aprobada debido a que no se ajustaba a los fines descritos para los Espacios Institucionales”, indicó la CRC en su informe. Este tipo de transmisiones están reguladas bajo un marco legal que busca garantizar que las alocuciones presidenciales no se utilicen con fines distintos a los establecidos por la ley.