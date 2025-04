Identifican a uno de los autores del devastador atentado en el Huila que dejó dos muertos y treinta heridos

El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, reveló la imagen del presunto responsable del atentado con moto bomba ocurrido en La Plata, Huila, que dejó dos personas muertas y al menos 31 heridas. La foto fue compartida durante el Consejo de Seguridad que lideró en el municipio tras el ataque.

PUBLICIDAD

Para leer: Revelan video del momento exacto de la explosión de la moto bomba en La Plata, Huila

“Este es el sujeto que condujo la motocicleta bomba contra la población civil en La Plata, Huila, un Jueves Santo. Ofrecemos hasta 300 millones de pesos por información que conduzca a su captura”, señaló Sánchez.

Según la cronología oficial, el atacante habría dejado la motocicleta cargada con explosivos hacia las 6:00 p. m. frente a un hotel y junto a la estación de Policía, justo en el momento en que una familia celebraba un cumpleaños. A las 6:20 p. m., la explosión sacudió la zona, dejando un saldo de dos víctimas fatales, identificadas como Luisa Fernanda y Sergio Trujillo Peña, hermanos de 19 y 17 años, además de 10 menores de edad heridos y 21 adultos lesionados.

Las cámaras de seguridad registraron el momento exacto: un destello, una onda expansiva y el caos posterior. Entre las víctimas hay niños, adultos mayores, comerciantes y peatones, quienes fueron trasladados a centros asistenciales. En muchos casos, los traslados se realizaron en motocicletas, camionetas particulares y con ayuda de vecinos, ante la ausencia inmediata de ambulancias.

La motocicleta utilizada en el ataque quedó reducida a escombros. Equipos de la Dijín y Unidades Antiexplosivos continúan en el sitio recolectando material probatorio y buscando nuevos registros de cámaras de seguridad.

El Ministerio de Defensa calificó el hecho como un crimen de lesa humanidad y advirtió que “no quedará impune”. “Colombia no se intimida ante los violentos. Vamos tras los responsables, y los haremos responder ante la justicia por cada vida arrebatada y cada acto de terror contra el pueblo”, señaló el comunicado oficial.

PUBLICIDAD

El ministro Sánchez también compartió un video del Consejo Extraordinario de Seguridad, en el que afirmó: “Mientras los colombianos van a orar, las disidencias de las extintas Farc optan por matar. Una información puede salvar vidas, incluso la suya”.

Las autoridades responsabilizan del atentado al frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc, comandado por alias Iván Mordisco, y no descartan posibles retaliaciones en otras zonas del país.

Este hecho se suma a otro atentado terrorista en Mondomo, corregimiento de Santander de Quilichao (Cauca), donde fueron activados dos artefactos explosivos en menos de una hora. Según las investigaciones, los ataques buscaban destruir la subestación de Policía localizada cerca de la vía Panamericana.

Desde el Gobernación del Huila, el mandatario Rodrigo Villalba Mosquera expresó su preocupación por el aumento de la presencia de grupos armados en el departamento, señalando que su ubicación entre Cauca y Caquetá lo ha convertido en un corredor estratégico para las disidencias.

“Necesitamos reglas claras para saber a qué atenernos. Este es un crimen condenado por el Derecho Internacional Humanitario. Yo no sé quién está en cese al fuego y quién no. La cordillera central no tiene ningún cese al fuego”, declaró Villalba en entrevista con Noticias Caracol, cuestionando los acuerdos de cese al fuego impulsados por el Gobierno Nacional.