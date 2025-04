“Te apuesto un millón de pesos que de aquí no me sacan”: Benedetti a periodista por audios de Sarabia

Armando Benedetti, ministro del Interior en el gobierno de Gustavo Petro, respondió con indiferencia a las acciones de la canciller Laura Sarabia, quien le habría entregado a la Fiscalía una serie de audios que involucran al funcionario. “Yo no me voy a referir a absolutamente nada. Desde que ella dejó de ser mi secretaria no me importa lo que ella haga o diga”, dijo a los periodistas.

Sin embargo, ante las preguntas por el hecho, terminó respondiendo de una manera que llevó a que usuarios de internet lo percibieran como “descarado”.

Benedetti le propuso apuesta a periodista para demostrar que nadie lo saca

“Te apuesto un millón de pesos que de aquí no me sacan. ¿Quieres aportar? ¿Apostamos?”, le dijo Benedetti al periodista y luego soltó una carcajada.

Luego vuelve a insistir en que no se va a referir a eso y ante la pregunta de si hubo jalón de orejas por parte del presidente, por ser los dos más cercanos, dijo: “yo no he hecho nada, para pelear se necesitan dos, yo no he hecho nada”.

De inmediato los usuarios de internet se pronunciaron comentado que: “Este man con lo que sabe no lo toca nadie y menos Petro”, “Tan cínicos cómo se burlan de Colombia y ponen a las bodegas a defenderlos y apoderarlos de la justicia de Colombia se burlan pero de la justicia divina no se escaparán“, ”Yo le creo a Benedetti, de ahí no lo sacan porque si lo sacan el habla y se va todo el Gobierno de Petro preso jaja“, ”Desafío directo a Petro, me sacas y canto todo jajaja" y “Este Man en este momento tiene a Petro en la mano jajaja ellos mismos se van a destruir SOLITOS“.