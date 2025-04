”Necesito ayuda”: Adriana Díaz, mujer con esquizofrenia, alarmó sobre su situación médica entre lágrimas

En las últimas semanas, se ha viralizado por redes sociales el caso de Adriana Díaz, una ciudadana bogotana que ha tenido varios conflictos con otros tras decidir grabar a personas en las calles. En diversas oportunidades ha afirmado que padece de esquizofrenia y ha generado bastante debate en redes sociales sobre la importancia de la salud mental y la responsabilidad de los entes de salud pública en este tipo de casos.

Ya han sido varias las veces que Adriana Díaz ha tenido altercados con transeúntes en centros comerciales, restaurantes y los videos de estos conflictos son subidos a su propia cuenta en donde ya acumula más de 30 mil seguidores. En esta oportunidad se viralizó un video en donde está en lágrimas y reconoce que necesita ayuda, Adriana afirmó: “yo necesito ayuda, estoy muy cansada de tantas personas que me han hecho daño. Soy una persona superlinda con las personas y no tengo por qué estar en una situación de estas. No sé qué es esto, por favor, esto no es normal”.

Adriana, aunque da algunos visos de su situación en este video que se viralizó, sigue siento evidente que su salud mental no está en el mejor estado y que, además, sigue teniendo delirios de persecución, que puede ser síntoma de su esquizofrenia. Adriana ha compartido también en sus redes que está acudiendo a la Clínica El Country por ayuda psicológica, dejando un mensaje en redes en donde dice: “sigo en la clínica del Country, estoy sedada y no me dejan subir videos”.

¿Es legal que internen a Adriana Díaz sin su consentimiento?

Frente al caso de Adriana Díaz varios internautas se preguntaron si es legal internar a una persona sin su consentimiento, pues la respuesta es, Sí, pero bajo condiciones estrictas.

La Ley 1616 de 2013, que regula la salud mental en Colombia, establece que la internación involuntaria solo puede realizarse cuando existe un riesgo cierto e inminente para la persona o para terceros, y no hay otra alternativa eficaz para su tratamiento. Esta medida debe ser autorizada por un juez y sustentada con diagnósticos de al menos dos profesionales de la salud mental.