Más vale prevenir que lamentar: Consejos a tener en cuenta si va a pasear en Semana Santa

La Semana Santa llegó oficialmente y eso para muchos significa la oportunidad de salir de viaje. Pero a su vez, también supone grandes riesgos si no se toman las medidas adecuadas para evitar que los ladrones aprovechen la ausencia de las personas para hacer de las suyas.

PUBLICIDAD

Puede leer: “No me importa lo que haga o diga” Benedetti le responde a Laura Sarabia

Por eso, desde ya las autoridades hacen un llamado a la ciudadanía para tomar medidas que aunque parecen sencillas sin duda marcan una diferencia enorme cuando de seguridad se habla.

Inicialmente, el consejo a seguir debe ser no publicar en redes sociales que se va a ir de viaje. Porque, puede avisarle a personas no deseadas que no estará en su casa abriendo la posibilidad a hurtos.

También se le recomienda que a la hora de salir de viaje, haga una revisión a detalle de ventanas, puertas y demás sistemas que rodean su casa para verificar que todo quedó cerrado. En ese mismo sentido, puede cerrar las entradas de gas, agua y si quiere hasta energía. Así no correrá riesgos innecesarios.

Lea también: Nuevas pistas sobre Tatiana Hernández: su madre reporta posibles avistamientos en Cartagena

Otra de las prácticas comunes es dejar con alguien de confianza una copia de la llave o en un lugar escondido. Pero, para estos casos lo mejor es redactar una autorización a la administración de su conjunto dejando claro quién podría ingresar en caso de una emergencia y así no exponerse.