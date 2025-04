“Que me quieran censurar no es sorpresa para mí”: Petro ante prohibición para transmitir los consejos de ministros

El Consejo de Estado resolvió frente a la acción de tutela presentada por María Cristina Cuéllar Cárdenas y le ordenó al presidente Gustavo Petro, al Dapre y a la CRC, no transmitir más los consejos de ministros por los canales privados de televisión, en el canal Uno y en los canales locales, regionales y comunitarios de televisión abierta. Esta decisión no le gustó para nada al mandatario, quien se fue en contra del Consejo de Estado.

PUBLICIDAD

Lea también: A un vendedor no le gustó la grosería de Adriana Díaz, ‘la esquizofrénica de TikTok’, y le respondió contundentemente

En resumen, el presidente Petro solo podrá seguir transmitiendo los consejos de ministros por Señal Colombia y por el Canal Institucional, con el fin de que se protejan los derechos de los televidentes y de la ciudadanía en general, protegiendo específicamente el derecho al pluralismo informativo.

Por esto, Petro aseguró en su cuenta de X que lo quieren censurar, pero que no es sorpresa para él. “Creo que los magistrados del Consejo de Estado se equivocan al censurar al presidente de la república y jefe de estado. No me consideran como tal, no me consideran presidente, simplemente porque pertenezco a la corriente mundial del progresismo humano, o porque mi poder solo proviene del voto popular y no de los clubes del dinero, y por eso, a través de fallos han quitado mis facultades constitucionales, y me obligan a decir o no decir en mis discursos, sobre todo si expongo la doble moral de Vargas Lleras”, dijo Petro.

Sumado a esto, el presidente también aseguró que “nosotros respetamos la justicia y algún día la justicia progresista y humana será mayoría, algún día humildes jueces en la base, por su cultura democrática, rescatarán la justicia para el pueblo. Buscan es la destrucción del gobierno progresista, de las reformas que votó el pueblo, es el lawfare, que ya no podrá detener la voz del pueblo“.

Finalmente, el ministro del Interior, Armando Benedetti, aseguró que buscarán vías legales para ‘tumbar’ la decisión del Consejo de Estado, frente a la prohibición de transmitir los consejos de ministros en televisión nacional.