“No tengo pruebas”: Obligan a Benedetti a rectificar en favor de exdirectora del ICBF

Armando Benedetti, ministro del Interior del gobierno de Gustavo Petro, fue obligado a rectificar a través de su cuenta oficial de X antes Twitter, por señalamientos que lanzó en contra de Lina Arbeláez, exdirectora de ICBF.

Según dijo el mismo Benedetti, hace tres años, en el 2022, publicó varios mensajes en contra de la entonces funcionaria, en los que habló mal, le hizo señalamientos de su gestión sin tener pruebas.

Obligan a Benedetti a rectificar por mensajes en contra de la exdirectora del ICBF

“Mediante tuits de fechas 23 de abril, 17 de julio, 4 y 22 de agosto de 2022 publiqué en esta red social información de la cual no tengo pruebas, en el sentido de afirmar hechos de corrupción y mala gestión de Lina Arbeláez como Directora del ICBF. En el marco del control político que era mi deber como Senador recibí información sobre la entonces directora del ICBF, cuya veracidad no pude confirmar, por lo que hago esta aclaración en cumplimiento del deber ciudadano de veracidad, reiterando el respeto por la honra de las personas”, escribió en su cuenta oficial.

Algunos de los mensaje que publicó son: el 28 de enero del 2022 dice: “Hay corrupción en el ICBF. ¿Lina Arbelaez es cómplice? He advertido sobre presuntos casos de corrupción y la Contraloría me ha dado la razón. En las últimas licitaciones no hubo transparencia, sacaron a los de mayor experiencia sin justificación. ¿Metieron a los amigos de Lina?“.

Agosto 23 de 2022: “Bienvenida la demanda de Lina Arbeláez. Podré obtener grabaciones delicadas de ella por Zoom hablando con parlamentarios, y demostrar cómo Víctor Muñoz puso a su secretario general para apropiarse del tema de alimentación y transporte".

Agosto 4 de 2022: “Los niños nunca antes estuvieron tan desprotegidos como en estos 4 años con Lina Arbeláez al frente del ICBF. Solo hoy los niños del Quindío se quedaron sin alimentos porque dejaron podrir los alimentos del PAE, según El Espectador".

Julio 17 de 2022: “En el ICBF es dónde más voraz ha sido y es la corrupción. Desde hace dos años he venido probando como Lina Arbeláez a saqueado la entidad! Espero demanda por calumnia e injuria para acelerar las investigaciones".