La quebrada El Amarillo se desbordó por las fuertes lluvias en Anolaima: hay varias veredas inundadas

Finalmente el fenómeno de La Niña llegó al país y ya está haciendo estragos en varios municipios del país, dejando como afectado mas reciente al municipio de Anolaima, en el departamento de Cundinamarca. Según informó el propio gobernador del departamento, Jorge Emilio Rey, la quebrada El Amarillo se desbordó por la gran cantidad de agua.

A través de redes sociales cientos de personas, incluyendo al propio gobernador, denunciaron la grave situación que se está presentando en el municipio de Anolaima a causa del desbordamiento de la quebrada El Amarillo.

“Tenemos reporte de las intensas lluvias en Anolaima, que generaron el desbordamiento de la Quebrada El Amarillo, impactando varias zonas del municipio. Las veredas más afectadas son: Limonal – sectores La Trampa, Alirio Jiménez y Montelargo; La Mesita – sector El Jague; y la vía La Esmeralda – Ilosito“, aseguro el gobernador Rey.

Sumado a esto, el administrador también aseguró que “el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo adelantó un recorrido exhaustivo para evaluar la situación, identificando puntos críticos y adelantando el monitoreo del Río Curí y el Río Bogotá para asegurar una respuesta oportuna“.

Ante esta grave situación, las autoridades le piden a los habitantes de las veredas afectadas que se resguarden en sus hogares y que le indiquen a las autoridades si se llega a presentar algún incidente grave a causa de estas fuertes lluvias.

Sumado a esto, le piden a las personas que no han encontrado refugio que se resguarden de la lluvia y no permitan que las fuertes corrientes los arrastren por las vías del municipio, que en este momento parecen más bien ríos. Finalmente, le piden también al gobernador que genere un plan de acción que permita prevenir este tipo de incidentes en el futuro y no se produzcan más inundaciones de este tipo.