Controversia por la cancelación de la Travesía Bogotá-Villavicencio: ciclistas se lanzan a la ruta a pesar de la prohibición

La Travesía Ciclística Bogotá-Villavicencio, un recorrido que se hace anualmente, vivió un episodio controversial este año, cuando miles de ciclistas decidieron desafiar la decisión de las autoridades de cancelar la travesía a última hora. A pesar de la prohibición oficial, más de 15.000 ciclistas se lanzaron al recorrido sin la autorización necesaria, desatando un fuerte debate sobre la responsabilidad y la legalidad de la medida adoptada.

A qué se debe la cancelación de la Travesía Ciclística Bogotá-Villavicencio

El evento, que en ediciones anteriores había convocado a hasta 17.000 participantes, se encontraba a solo unas horas de su inicio cuando la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) decidió cancelar la autorización para su realización. La razón de esta decisión fue un concepto técnico emitido por Coviandina, el operador de la vía, que alegó riesgos operacionales, deficiencias en el manejo del tráfico y la falta de pólizas adecuadas.

Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, explicó en entrevista con Blu Radio, que la decisión de no autorizar la travesía no fue tomada directamente por su empresa. “Nosotros no somos la autoridad. Emitimos un concepto técnico basado en los riesgos operacionales, deficiencias en el plan de manejo de tráfico y la falta de pólizas adecuadas”, afirmó. Sin embargo, la falta de una comunicación oportuna generó confusión entre los participantes, quienes ya se encontraban en la ruta y decidieron continuar, desafiando la prohibición.

La molestia de los ciclistas tras la prohibición del recorrido

Este evento, que atrae tanto a deportistas de alto rendimiento como a aficionados, había contado con 5.000 inscritos oficialmente, aunque se estimaba que más de 15.000 ciclistas participarían en total. Castillo destacó los riesgos inherentes al evento, especialmente debido a la alta afluencia de ciclistas en una vía de gran pendiente. “El año pasado tuvimos accidentes y situaciones de riesgo que no fueron visibles en los medios, pero que sí generaron preocupación”, explicó, aludiendo a incidentes como ciclistas en estado de embriaguez y bicicletas no aptas para la travesía.

La decisión de cancelar el evento en el último minuto provocó la indignación de los participantes, quienes cuestionaron la falta de previsión por parte de los organizadores y la inversión realizada en alojamiento y logística. Uno de los ciclistas expresó su malestar: “¿Por qué faltando solo cinco horas cancelan un evento tan importante? La inversión de los participantes supera los 9.000 millones de pesos. No jueguen con el deporte colombiano.”

Ciclistas decidieron continuar con la travesía pese a la prohibición

En medio de la controversia, muchos ciclistas decidieron continuar con la travesía, sorteando los controles de tránsito y enfrentándose a los agentes encargados de hacer cumplir la restricción. Algunos optaron por tomar rutas alternas, mientras que otros bloquearon temporalmente las vías en señal de protesta.

El debate sobre la responsabilidad de la cancelación sigue siendo un tema candente. Coviandina, a través de Fernando Castillo, aclaró que su función se limitó a emitir un concepto técnico y que la autorización del evento recae en las autoridades competentes, como la ANI y el Instituto Nacional de Vías (Invías). “Nosotros simplemente operamos la vía. La autoridad de tránsito y transporte es quien debe autorizar el evento”, agregó Castillo.

Por su parte, el Instituto de Deporte de Villavicencio (Inder), encargado de la organización, no informó a tiempo a los ciclistas sobre la negativa, lo que provocó aglomeraciones de participantes en el sur de Bogotá.

El alcalde de Villavicencio se muestra indignado

La situación también causó malestar en las autoridades locales. El alcalde de Villavicencio, Alexander Baquero, expresó su inconformidad, en Blu Radio, por la negativa de la ANI. En declaraciones públicas, Baquero afirmó: “Nosotros también, como administración municipal, nos sentimos indignados de saber que a última hora no dan el concepto de viabilidad para la elaboración de esta actividad ciclística”. Según el alcalde, el evento no solo es un referente deportivo, sino que también representa un motor económico y turístico para la región.

Baquero señaló que la ANI cambió su postura a última hora, exigiendo una póliza adicional que nunca había sido solicitada en ediciones anteriores, lo que generó modificaciones al contrato de manera imprevista. Además, sugirió que la decisión podría haber estado influenciada por motivos políticos, dada la relación tensa entre su administración y el gobierno nacional. “No quiero creer que haya una mano externa, pero muchos periodistas piensan que sí”, añadió Baquero, subrayando la controversia que rodea la cancelación de este esperado evento.

Este episodio ha dejado una estela de incertidumbre y malestar tanto en ciclistas como en las autoridades locales y nacionales, generando un debate sobre la gestión de eventos deportivos en el país y la necesidad de mayor coordinación entre los actores involucrados.