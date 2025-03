Así se transportaron las empresas en el 2024 en Colombia y una aplicación destacó sobre las demás

La tercera edición del Barómetro anual de Movilidad Corporativa de Cabify, en donde se analizan los desafíos y tendencias que marcaron la movilidad corporativa en Colombia durante el 2024. El reporte entregado por la empresa indica que el año pasado más de 3.800 empresas del país eligieron a Cabify como la alternativa de transporte para sus empleados.

De hecho, la empresa aseguró que tuvieron un 10% de crecimiento con respecto al año anterior en clientes corporativos, además, aseguraron que realizaron un 16% más de trayectos. Un dato relevante que entregaron fue que durante el 2024 el promedio de viajes por usuario al mes fue de 8,37, lo que representaría una distancia equivalente a más de 900 vueltas a la tierra; mientras que en el 2023 el equivalente era a 800 vueltas.

Eso sí, es importante ver que el 61% de los usuarios corporativos que usan este tipo de transporte son hombres, en edades menores a los 35 años en su mayoría, demostrando que la población que utiliza este tipo de servicios es en general gente joven.

Además, se los picos de mayor cantidad de viajes está directamente relacionada con que Colombia es el país más madrugador del mundo según la OCDE, ya que entre las 7:00 a.m. y las 10:00 a.m. de los martes, miércoles y jueves son los mejores días y horarios de la aplicación. Esto se ve en contraste con otros países de la región, en donde los horarios de uso son más tardíos en la mañana, por ejemplo siendo Argentina a las 8:00 a.m. y Chile y Perú a las 10:00 a.m.

Finalmente, el crecimiento de los viajes con origen o destino a los aeropuertos también tuvo un crecimiento importante, con el 24% con respecto al 2023. Esto reafirma que las empresas prefieren usar las aplicaciones de movilidad para sus empleados por las ventajas tarifarias y de seguridad que representan.