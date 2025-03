Ministro de Trabajo se enojó con periodista de RCN por una pregunta que le hizo en vivo

La noticia política del día en Colombia fue el hundimiento de la reforma laboral que venía impulsando el gobierno del presidente Gustavo Petro. El proyecto naufragó en la Comisión Séptima del Senado durante la tarde de este martes 18 de marzo después de que ocho congresistas votaran para archivarlo. Ante estos hechos, el ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, dio unas declaraciones posteriores.

Sin embargo, una periodista le hizo una pregunta que desató la furia del alto funcionario.

“Hemos demostrado lo falaz de sus argumentos. El argumento de inconstitucionalidad es absolutamente mentiroso. Es traído de los cabellos. Los argumentos sobre impacto fiscal, los argumentos sobre inconveniencia, los argumentos sobre impacto en el empleo se demostró en este debate que son absolutamente falaces”, sostuvo Sanguino en declaración a varios medios de comunicación.

Una periodista de Noticias RCN interpeló al ministro y le recordó que fueron ocho congresistas los que decidieron hundir la reforma laboral. En esa medida, le preguntó al ministro si consideraba que los ocho senadores estaban mintiendo.

El tono y la naturaleza de la pregunta pareció ofender al ministro de Trabajo.

“Pero escúchame. ¿Me permites hablar? Déjame hablar", sostuvo Sanguino, mientras la periodista le hizo una fuerte aclaración. “Estamos en directo”, aseguró la periodista.

“Yo sé que estoy en directo y por eso te digo que me permitas hablar y contestar. No me editorialices las preguntas. Lo que quiero decir es que hubo un festival de falacias. Nosotros hemos demostrado en este debate que hay mentiras, que son absolutamente falaces los argumentos que han esgrimido, que se mantuvieron desde el inicio en su capricho de hundir la reforma laboral, que no modificaron ni una sola de esas posiciones”, aseguró Sanguino finalmente y recordó que en la Cámara de Representantes habían demostrado que sí era posible llegar a una concertación frente a la reforma laboral.