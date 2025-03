“Galán, devuélvale el agua a Bogotá y deje de humillar al pueblo”: Gustavo Petro

El presidente Gustavo Petro se dirigió a Colombia desde la Plaza de Bolívar de Bogotá en medio de una nueva jornada de manifestaciones con la que busca demostrar apoyo a las reformas del Gobierno y a la Consulta Popular. Aún así, el mandatario no se olvidó de Carlos Fernando Galán y del racionamiento de agua de Bogotá; le exigió que le devuelva el agua a los bogotanos y que deje de humillar al pueblo.

En medio de su discurso en la Plaza de Bolívar un notoriamente enfermo Gustavo Petro dejó varias frases explosivas que, en su mayoría, llevaban nombre y apellido sobre a quién iban dirigidas. Una de ellas se la llevó el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, quien se ganó su vainazo del presidente Petro por culpa del racionamiento de agua de Bogotá.

El president Gustavo Petro le realizó una fuerte exigencia a Carlos Fernando Galán: “Galán, devuélvale el agua a Bogotá y deje de humillar al pueblo”. Con esto, nuevamente el presidente dejó ver que está en desacuerdo con el racionamiento de agua de Bogotá, que fue decretado hace casi un año por el propio Galán.

Sumado a esto, Petro no se olvidó de los demás alcaldes que no se adhirieron al día cívico, siendo nuevamente Carlos Fernando Galán uno de los más afectados; el otro fue el alcalde de Medellín ‘Fico’ Gutiérrez, quien tampoco declaró día cívico en la capital de Antioquia. “Alcalduchos que están en contra de la constitución del pueblo”, fue lo que le dijo el mandatario a los alcaldes que no se adhirieron a la iniciativa.

Finalmente, el discurso del presidente Petro terminó con un contundente mensaje: “Hoy empieza la Consulta Popular”. Con esto, Petro dio a entender que espera que hoy se hunda la reforma laboral en el Congreso y deja como única alternativa la consulta popular para aprobarla. Según se ha podido conocer, ya habrían por lo menos 11 preguntas para la consulta popular.