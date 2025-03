Fabio Rubiano, de Teatro Petra, responde a si es un actor petrista tras polémica por “jugoso” contrato

Durante el pasado fin de semana se generó una nueva polémica entorno a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Pues, a través de X se difundió que la entidad generó un contrato con la fundación Petra Sociedad de Teatro. Una reconocida casa teatral que a lo largo de su trayectoria ha tocado temas del conflicto y la realidad del país en sus obras.

Las críticas fueron encaminadas hacia los afines políticos de Fabio Rubiano, quien hace parte de la casa teatral, y quien para muchos, le sacó jugo a su línea política a través del contrato.

Según se conoció, en el contrato, la JEP destinó 197.800.000 pesos colombianos para la producción de la obra que incluyó a Marcela Valencia, Fabio Rubiano y Juanita Cetina como parte del reparto.

Ante la polémica generada, Rubiano hablo con Blu Radio sobre el tema. En principio, explicó que la obra fue presentada a magistrados y funcionarios de la JEP, aunque también estuvo abierta al público.

“La ha visto gente de todas las corrientes, esta no es una pieza de partido. Esta no es una pieza de propaganda porque jamás lo hago, porque no creo tener la razón. Es una pieza que hace preguntas y que plantea una situación actual de lo que se está viviendo”, afirmó el actor.

¿Fabio Rubiano es un actor petrista?

Durante la entrevista, Néstor Morales confrontó a Rubiano preguntándole si es un actor petrista a lo que inmediatamente éste negó. “Creo en ciertas ideas que siguen al progresismo pero no sigo a personas”, puntualizó el artista.

¿Qué dijo sobre la ejecución de Gustavo Petro en el Gobierno?

En esa misma línea, otros periodistas de Blu contrapreguntaron al actor y cuestionaron su participación activa en la campaña electoral del 2022 cuando Gustavo Petro quedó electo.

Sobre esto, el actor respondió: "El problema es que si uno apoya una postura política, lo regañan por apoyarlo. Yo no creo en los intereses ni en las posturas mesiánicas. Hay ideas interesantes, como darle visibilidad a quienes no la habían tenido antes, pero también hay cosas terribles”.

¿De qué trata la obra ‘Mantener el Juicio’?

La obra se inspira en la labor de la JEP, cuyo objetivo principal es juzgar los delitos más graves cometidos durante el conflicto armado, enfocándose en la reparación a las víctimas y en la construcción de una paz duradera. Aunque está basada en hechos reales, la obra se presenta como una ficción que combina elementos de distintas historias para construir una narrativa que invita a la reflexión.

En escena, la señora Fabiola busca que el nombre de sus dos hijos, asesinados y mostrados como guerrilleros sea resarcido. Para lograr eso deberá verse cara a cara con Yesid quien los mató y los enterró en una fosa. Por otro lado, Doña Rosalba no quiere verle la cara a Fidel Franco, el comandante guerrillero que tuvo secuestrado y encadenado a su esposo durante 5 largos años. Mientras tanto, el General Monsalve se niega aceptar cargos y no cree en la imparcialidad de esta corte. En medio de ellos tambien están los magistrados, magistradas y facilitadores.

Esta pieza gira en torno a una pregunta fundamental: ¿Es posible restaurar la vida de alguien que ha sido devastado por la violencia?, la cual tiene implicaciones tanto para las víctimas como para los responsables, y se aborda a través de las experiencias personales de cada uno de los personajes. Rubiano, señala que todos los personajes de la obra, son en cierto sentido víctimas de un sistema que los llevó a cometer actos atroces. La obra no ofrece respuestas, sino que invita al público a reflexionar sobre la justicia restaurativa y las posibles vías de reparación en un contexto tan doloroso como el conflicto armado colombiano.