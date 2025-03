“No es seguir al rico Epulón, es seguir a Jesús”: Petro critica al partido Mira por su postura con la reforma laboral

Continúa la discusión pública entre partidos políticos y el presidente Gustavo Petro, por la reforma laboral. En esta ocasión el movimiento politíco cristiano llamado MIRA, publicó sus argumentos por los que decidió no apoyar este proyecto.

De acuerdo a un comunicado difundido a la opinión pública, la colectividad señaló:

“Tras escuchar a empleados y empleadores, dijimos NO a la Reforma Laboral en el Senado, por su grave impacto en el país: - Aplicamos más de 23.000 encuestas en 32 departamentos. - 61% considera que la reforma no fomenta el empleo. - 64% advierte afectación directa a empresas y puestos de trabajo. - 45% no está de acuerdo con desdibujar la figura de aprendices. - En riesgo casi 800.000 empleos, según confirman los gremios“, escribieron en redes sociales.

Al respecto, el presidente Gustavo Petro les respondió haciendo una comparación con el empleo de los vigilantes.

“Que nos cuente el partido Mira, ¿porqué los vigilantes si ganan un poco más cuando cuidan edificios en la noche, que son horas extras, mientras las familias duermen, se puede perder empleos en Colombia?Las empresas de seguridad van a dejar de contratar vigilantes y sus dueños dejar de ganar, o simplemente, habrá más justicia en las empresas de seguridad", señaló Petro.

En esa misma línea, el mandatario les consultó la razón por las que les molesta la justicia social, incluso recordando a Jesús y pidiéndoles dejar la codicia.

“¿Qué les molesta de la justicia social? Recuerden. No es seguir al rico Epulón, es seguir a Jesús, el carpintero. No cambien la vida por la codicia“.

Por ahora, el presidente y su bancada de gobierno, continúan promocionando la marcha el 18 de marzo y la consulta popular con el objetivo de que se avalen tanto la reforma laboral como de salud.