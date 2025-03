¿Está estrenando moto? Esto es lo que debe saber para que no le pongan un parte por la tecnicomecánica

La motocicleta se ha convertido en uno de los medios de transporte predilectos para los colombianos, hasta el punto que para el cierre de 2024, fueron 815.601 unidades de estos automotores las que fueron vendidas en el país, según cifras de Fenalco. Si usted es de esos que está estrenando ‘motico’ y no sabe cuándo tiene que realizarle la termomecánica, acá le contamos todo lo que debe saber.

Previo a la entrada en vigor de la Ley 2294, se tenía estipulado que las motos nuevas tenían que someterse a esta revisión dos años después de su matricula; algo que cambió con esta nueva normativa, ya que los modelos matriculados a partir en 2024 y 2025, tendrán que pasar por este proceso hasta el tercer año de su matricula, de ahí en adelante se debe realizar anualmente.

Motociclistas protestan contra las restricciones para motociclistas anunciadas por la alcaldesa de la ciudad, Claudia López, en Bogotá, Colombia, el jueves 7 de julio de 2022. (AP Foto/Ivan Valencia) AP (Ivan Valencia/AP)

¿De cuánto es el parte por no tener la tecnicomecánica al día?

Al igual que no portar el SOAT, el no tener al día la revisión tecnicomecánica implican duras acciones para los conductores, Acorde al Código Nacional de Tránsito el no tener vigente este documento equivale al pago de 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, unos $712.000 pesos; a lo que se le suma la inmovilización del vehículo.

¿Cuánto vale la tecnicomecánica para motos en 2025?

Al igual que con los carros, este valor se calcula acorde a la antigüedad de la motocicleta; teniendo entonces que la primera revisión puede tener un costo de $205.052 pesos hasta los $232.819 pesos; de 3 a 7 años de $205.352 pesos hasta $233.119 pesos; y de 8 a 16 años de $205.652 pesos hasta $233.419.

Tenga en cuenta que usted es libre de escoger el Centro de Diagnóstico Automotor, de su preferencia; algunos de estos lugares ofrecen el servicio de grúa por si usted lleva varios días con el documento vencido.