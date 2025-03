Admirable: Transeúntes ayudaron a conductor de bus al que la plata le salió volando

A través de las redes sociales se conoció un video en el que los internautas aplauden la reacción de los transeúntes que se cruzaron con el conductor de un bus de servicio público al que se le abrió la puerta delantera y le salió volando la plata producto del trabajo del día. El hecho se registró en Manizales.

El pleno bulevar La Enea el conductor de un bus tuvo un pequeño descuido y se le abrió la puerta delantera, por donde salió volando el producido del día.

Conductor de bus tuvo suerte y logró recuperar el dinero que le salió volando

“En el b/La Enea de Manizales, al conductor de un bus, por descuido, se le abrió la puerta delantera del vehículo y dinero de toda la jornada salió volando. Afortunadamente la cultura ciudadana de algunos transeúntes lo ayudaron a recuperarla y el caso quedo en video”, indicó la Colombia Oscura en X antes Twitter, en donde se publicaron las imágenes del momento.

Los usuarios de internet no dudaron en comentar el hecho diciendo que: "Manizales es de gente en su mayoría buena“ y ”Porque tantas diferencias culturales en un solo país. La honestidad debería ser regla general“.

Son embargo, otros dijeron que: "Uy pana donde hubiese sido en Tasajera se lo comen vivo“, ”En Medellín no sólo se le llevan el dinero. Se le llevan el bus, lo retienen dentro de él un rato largo, y luego lo asesinan“, ”Menos mal fue en Manizales, hubiese pasado en la costa, matan a ese pobre señor por robarlo“, ”Menos mal no fue en Tesajera. Ahí le robaban hasta los bóxer" y "Paisas. Gracias a Dios no pasó en la costa, Cali o Bogotá“.