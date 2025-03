“Me arriesgo”: Petro señala que de fracasar su consulta popular, “desinstitucionaliza” su gobierno

El presidente Gustavo Petro continúa promoviendo su consulta popular, con el objetivo de hacer aprobar por el pueblo colombiano su reforma laboral y de salud. En esta ocasión el mandatario le respondió al presidente del Senado, Efraín Cepeda, quien señaló que de fracasar esta consulta, el mandatario debería quedar "desinstitucionalizado“.

“Si el Gobierno dice que es el pueblo quien valida las reformas y el pueblo no las valida, pues yo creo que queda desinstitucionalizado”, dijo el congresista en entrevista con W Radio.

Al respecto, Petro se arriesgo y confirmó que de ser así el resultado electoral, estaría dispuesto a desinstitucionalizar su gobierno.

“Me arriesgo. Pongo el gobierno en manos del pueblo”, escribió el presidente en sus redes sociales.

Incluso también le respondió al expresidente Iván Duque, ya que este publicó un trino en sus redes, donde aseguró que no iban a aceptar que una consulta sustituyera al Congreso.

“No vamos a permitir que usen una consulta popular para sustituir al Congreso e imponer reformas que destruyen el empleo y la salud. No nos dejaremos intimidar por amenazas ni por quienes incendiaron el país y ahora fingen ser bomberos”, expresó Duque.

Por su parte Petro tomó un artículo de la Constitución y le escribió:

“Art 3 de la constitución de Colombia: ‘La soberanía reside en el pueblo, de donde proviene el poder público, el pueblo ejerce su soberanía de manera directa o a través de sus representantes’”, detalló el jefe de Estado quien luego agregó:

“Es orden de la Constitución, Duque, veo que no la lee; llegó la hora que el pueblo ejerza directamente su soberanía porque sus representantes lo han traicionado. Es el pueblo el que manda, no al revés.Obedezca aunque sea una vez al pueblo, no le dé miedo, es el principio básico de la democracia”.