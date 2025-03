Pilas: Con esta modalidad están robando con las tarjetas de crédito

A través de las redes sociales se conoció el video de una mujer que por poco termina siendo víctima de robo con una de sus tarjetas de crédito. Aseguró que los ladrones tenían todos sus datos y que todo empezó con una llamada en la que le ofrecieron un cambio de nivel de su tarjeta de crédito con la que tendría grandes beneficios.

Mariale Mosquera, a través de su cuenta de Tiktok, publicó un video para alertar a las personas y que no caigan en esta modalidad de robo.

Modalidad de robo del cupo de las tarjetas de crédito en Colombia

“Me quisieron robar y no me dejé. Pero, casi caigo. Entonces, les voy contar para que no le pase a ninguno. Ayer me llamaron por la mañana (...) ‘tienes una excelente historia crediticia y nos hemos dado cuenta que llevas tanto tiempo con la tarjeta’. O sea, se saben toda tu información. Yo nunca di datos”, cuenta en la primera parte del video.

Luego, cuenta que los ladrones tienen todo, nunca le preguntaron ningún dato, ni fechas ni códigos de seguridad, lo que le generó confianza.

“Me dijeron: ‘te queremos mandar la nueva tarjeta Master Card Black’ (...) Nada de esto me parecía raro (...) De una, ¿qué hay que hacer? me dice, solo debes decir que sí estás dispuesta a recibir este cambio de tarjeta (...) ‘te debe llegar de uno a tres días hábiles’“, agregó.

Sin embargo, la tarjeta le llegó al día siguiente, lo que sí le generó dudas por lo rápido. “Dije, vamos a creer, no hay que pensar en la mala fe de las personas siempre. Bajo y está una señora de ”Domesa”, pero desde que la vi me hizo ruido: ojo morado, boca rota, sí uniformada. ¡Uy, qué pasó!, que un accidente en moto (...) No me convenció su historia".

Sin embargo, continuó con el proceso y continuó con el cambio de la tarjeta. “Me entregaron un sobre sellado de Bancolombia con mi dirección, con mi teléfono, con todo. Me dice, vamos a proceder a destruir tu plástico, a destruir el chip. Nunca le entregué la tarjeta, la cortó en mis manos”.

Cuenta que cuando subió a su casa y abrió el sobre se encontró con una tarjeta y con todo lo que normalmente tienen; sin embargo, “la tarjeta me hizo un poquito de ruido (...) tenía un aviso de que sería actividad en las próximas 48 horas”.

Ante las dudas, decidió llamar directamente a Bancolombia y se encontró con que era un fraude.

“Lo que me explicaron es que ellos ya tenían la información de mi tarjeta (...) pero que ellos necesitaban ver el código de seguridad y seguramente son muy ágiles para verlo (...) que la tarjeta que me dieron no aparece, que no tienen ningún proceso mío de cambio de tarjeta”.

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo: “Repitan después de mí... ningún proceso bancario se hace por llamada.. si esta interesad@ ir presencial al banco o llamar directamente al banco perooo nunca una llamada entrante“, ”Que no se nos haga raro que los mismos funcionarios del banco, brinden esta información“, ”Empezando porque no las tarjetas NO VIENEN EN SOBRES!! Vienen en bolsas de seguridad, para que lo tenga en cuenta y ellos jamás piden la vieja para absolutamente nada“ y ”Una recomendación siempre mantengan las tarjetas congeladas y las descongelan solamente cuando las van a usar. así si alguien intenta comprar algo no puede“.