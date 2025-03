Margarita Rosa de Francisco quedó estremecida con el “sexy” ministro de Defensa de Petro

Margarita Rosa de Francisco ha sido una de las principales personas que han defendido a capa y espada el Gobierno del presidente Gustavo Petro desde la llegada al poder hace casi tres años. Además, sus opiniones han generado polémica en más de una ocasión ya que, sin pelos en la lengua, dice lo que piensa sin importar lo que digan las personas. Por esto, llamó la atención la manera en la que la expresentadora y actriz se refirió a Pedro Sánchez, el nuevo ministro de Defensa del Gobierno Petro.

El segundo consejo de ministros televisado del presidente Gustavo Petro se realizó con el nuevo gabinete, con el fin de que el país conociera a fondo el rumbo que tomará el país en lo que queda de Gobierno y, específicamente, con respecto a cada ministerio y la ejecución de cada entidad. Por esto, varios funcionarios se robaron las miradas, siendo Gloria Miranda, la Directora de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito de Colombia, una de las principales en robarse las miradas por su atractivo físico.

Eso sí, Margarita Rosa de Francisco encontró una joya escondida entre todos los funcionarios que asistieron al consejo de ministros. Se trata del nuevo ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien aparte de ganarse un importante puesto, se habría ganado el corazón de la actriz. En su cuenta de X Margarita aseguró que “está sexy el ministro de defensa”.

Estas declaraciones no pasaron desapercibidas y no se sabe si lograrán bajarle las defensas al ministro, quien podría tener una estrategia para defender el país ya la vez su honor. Ahora bien, varias personas se tomaron el comentario como una anécdota graciosa, pero no pasa desapercibido el hecho de que el consejo de ministros fue más llamativo por el atractivo físico de algunos funcionarios y no por los temas que se trataron.