Critican al gobierno por ofrecer el 90 % de un salario mínimo a campesinos que eradiquen cultivos ilícitos

En contraste con el primer Consejo de Ministros que se realizó a comienzos de febrero pasado, marcado por las rencillas políticas entre los miembros del gabinete, el que se llevó a cabo esta semana tuvo un desarrollo más parsimonioso y un enfoque claro en su agenda: la grave situación humanitaria que atraviesa la región del Catatumbo, en Norte de Santander.

El presidente Gustavo Petro hizo varios anuncios sobre los planes de acción que está contemplando su gobierno para regresar a las comunidades de estos municipios a la paz y la economía legal. Uno de los aspectos más discutidos fue, precisamente, el tránsito que esperan que hagan los campesinos a los mercados formales.

Gloria Miranda, directora del Programa de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito, explicó que su propuesta es pagarles a los campesinos por erradicar las matas de coca. El monto que recibirá cada uno de los participantes de esta iniciativa corresponderá a cerca del 90 % de un salario mínimo mensual legal vigente. Es decir, les pagarían unos $1,280.000 al mes durante un año.

Estos planes de erradicación buscarán ser integrales y sólo se podrán acoger a ellos quienes realmente estén comprometidos con esas actividades. Así lo explicó el propio presidente Gustavo Petro.

“No vamos a hacer una guerra con el campesinado del Catatumbo, sino una alianza. Es fundamental para que el Catatumbo progrese y sea una región tranquila. El método que vamos a utilizar se llama ‘Pagos por erradicación voluntaria de cultivos’. No es hoja de coca, no es cortar la mata dejando la raíz enterrada. No sirve. Pagar por erradicación de cultivos es toda la mata, incluyendo sus raíces”, dijo el primer mandatario en la transmisión del Consejo de Ministros.

Así mismo, se refirió a la necesidad de traer paz a esta región del país y señaló que a pesar de que la violencia por parte de los grupos armados ilegales se ha intensificado, hay cientos de combatientes que desean dejar las armas. Incluso, el primer mandatario abrió la puerta a que se hagan negociaciones de paz.

“Se desarrollará un proceso de paz en el Catatumbo. Como hemos dicho, es más importante hablar con los desarmados que con los armados. Pero ya son centenares las personas que con armas quieren dejarlas en el Catatumbo. Y, en esa medida, abrimos las puertas. El pacto social del Catatumbo es el acuerdo de paz posible. Se hizo con las comunidades. Estos decretos de conmoción concretan de manera sustancial el acuerdo de paz que construimos con las comunidades”, anotó el presidente Petro.

Entre tanto, también se conocieron los recursos que destinarán para implementar estos y otros proyectos con miras a reconstruir el tejido social del Catatumbo y recuperar el orden público. En total, la adición presupuestal ascendería a $2,7 billones que llegarán a manos del Estado por medio de tres impuestos distintos.

Para empezar, el Gobierno Nacional recordó que aplicará el IVA del 19 % para los juegos de suerte y azar en línea. “Se elimina la exención tributaria vigente desde 2016, equiparando estos juegos con los tradicionales. Se espera recaudar 1 billón de pesos en 10 meses”, explicó la Presidencia en un comunicado de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Así mismo, mencionaron un nuevo impuesto a la primera venta o extracción de petróleo y carbón y un “impuesto de timbre” a las transacciones de $20.000.

“Este no es solo un ejercicio aritmético, sino un compromiso real con la paz y la reconstrucción de una región históricamente olvidada. Con esta adición presupuestal, buscamos transformar la vida de miles de familias en el Catatumbo”, aseguró el ministro de Hacienda y Crédito Público, Diego Guevara.

Las críticas a los proyectos del Gobierno Nacional

Después de que se conocieron los planes del Gobierno para atender la grave situación que atraviesa el Catatumbo, algunas voces de distintos sectores políticos se alzaron para cuestionar los métodos que usará el Gobierno Nacional.

Para la senadora Paloma Valencia, del Centro Democrático, las acciones del Ejecutivo llegaron tarde, teniendo en cuenta que, según su opinión, el fortalecimiento de los grupos armados y la confrontación violenta que vienen sosteniendo pudieron prevenirse.

“Ya los habíamos advertido, la crisis del Catatumbo es una de las peores de nuestra historia: Más de 47.000 desplazados, asesinatos y un ejército con recortes presupuestales. El gobierno ignoró las señales y ahora, con un Consejo de Ministros, no puede corregir”, sostuvo Valencia.

Entre otras cosas, Valencia mencionó que se incrementaron los cultivos ilícitos y el número de integrantes de los grupos al margen de la ley, dos factores claves para empeorar el conflicto en el Catatumbo.

Entre tanto, también hubo críticas de fondo a los planes de sustitución de cultivos ilícitos que propuso el Gobierno, por ser similares a estrategias que han implementado en gobiernos pasados y por ofrecer menos de un salario mínimo a los campesinos.

“Perdón, querida Gloria Miranda, ciertamente no ha entendido nada usted. ¿Quién le va a sustituir su cultivo por el 90% de un salario mínimo? ¿Con cuánto vive usted y por qué cree que los demás podrán vivir con eso? Por favor aterrice!”, aseguró el abogado y director del colectivo Justicia Racial, Alí Bantú Ashanti.

Por su parte, Miranda contestó que estaba en desacuerdo con esa afirmación. “No estamos ofreciendo un subsidio de 1.280.000, sino un cambio de vida. La posibilidad de establecer un proyecto productivo lícito, mejoramiento de vivienda, cupos universitarios, titulación de tierras, agro industrialización de la producción y, sobre todo, vivir en paz (que no tiene precio)”, concluyó Miranda.

Y sobre las críticas que recibió esta propuesta frente a la similitud que tiene con políticas de gobierno pasados, Miranda aseguró que hay diferencias sustanciales debido a que también están planteando que haya proyectos asociativos con vocación agroindustrial. También explicó que buscan garantizar el encadenamiento productivo y asegurar el proceso desde que se siembra la mata hasta que se comercializa.

Un militar murió por ataque con dron

Entre tanto, el conflicto en el Catatumbo continúa. De hecho, en las últimas horas se registró un fuerte ataque armado en el que usaron un dron.

El atentado estaba dirigido contra uniformados del Ejército Nacional en la vereda La Estrella, del municipio de Teorama, Norte de Santander. Al parecer, la aeronave arrojó un explosivo sobre los militares.

Como resultado falleció un soldado llamado José de la Cruz Berrío Palacios, quien era oriundo del departamento de Chocó. En el Consejo de Ministros que se llevó a cabo este 3 de marzo el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió un minuto de silencio por el uniformado.