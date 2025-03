“Estoy cansada, esto no es vida”: la carta de Erika Morales antes de morir

El caso de Érika Deyanira Morales, una joven de 20 años oriunda de Los Andes, Sotomayor, en el departamento de Nariño, ha conmovido a Colombia y al mundo entero. Aunque la eutanasia fue aprobada, la joven murió sin recibirla, debido a la gravedad de su estado de salud.

PUBLICIDAD

[ Caso Erika Morales: revelan identidades de sus presuntas agresoras en ColombiaOpens in new window ]

La Carta de Érika

Antes de su fallecimiento, Érika dictó una carta a su hermana Tatiana, expresando su profundo deseo de descansar y explicando las razones detrás de su decisión:

“La verdad estoy cansada de depender de todos, y lo más duro es que estoy consciente y me doy cuenta de absolutamente todo... Además, no sean egoístas, yo realmente me siento cansada, en serio no doy más.”

En su mensaje, Érika resaltó la importancia de respetar su decisión y pidió a la EPS que tuviera compasión y piedad ante su situación:

“Entonces, señores Emssanar, con todo el respeto que ustedes se merecen, tengan un poquito de corazón y compasión y piedad, si literalmente estoy muerta en vida... quiero que respeten mi decisión.”

El último adiós a Erika Morales: “lucharé para que esas asesinas paguen”. Imagen: Redes Sociales

Un trágico giro en la vida de Érika Morales

En agosto de 2021, cuando tenía 17 años, Érika salió con amigas a una discoteca en Pasto. Durante la noche, fue víctima de una agresión en el baño del establecimiento, donde dos mujeres la atacaron con una botella de whisky, causándole un infarto cerebral múltiple y una lesión medular severa que la dejó cuadripléjica. A pesar de sobrevivir al ataque, su vida cambió drásticamente, dependiendo de ventilación mecánica y cuidados constantes.

La lucha por una muerte digna

Tras años de sufrimiento físico y emocional, Érika solicitó a su EPS, Emssanar, el derecho a la eutanasia. Inicialmente, la entidad negó su petición, lo que llevó a su familia a emprender una batalla legal y mediática para cumplir su voluntad. Finalmente, el 22 de febrero de 2025, la eutanasia fue aprobada.