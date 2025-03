Alertan posible detrimiento patrimonial en Montenegro Quindío por cuenta de prestadora de aseo

En las últimas horas, se conoció la denuncia establecida por Urbaser, empresa prestadora del servicio de aseo en el municipio de Montenegro, Quindío por más de veinte años. En el comunicado presentado a la opinión pública mencionan que el municipio se encuentra en riesgo de deterimiento patrimonial al contrar a la empresa NEPSA del Quindío, ya que esta se encuentra en quiebra, llevando sanciones al alcalde Gustado Adolfo Pava Bush, y a la ciudadanía.

Alertan posible detrimiento patrimonial en Montenegro Quindío

En dicho comunicado mencionan que: “En las últimas horas, el acuerdo de aseo de Montenegro, en el departamento del Quindío, ha cobrado relevancia por un posible detrimento patrimonial en la administración municipal debido a la firma de un acuerdo interinstitucional para la prestación del servicio público de aseo con la empresa NEPSA del Quindío.

El alcalde Gustavo Adolfo Pava Bush, suscribió una contratación directa sin agotar los principios de la contratación estatal, a espaldas de la empresa en la que es socio y la cual ya garantiza el servicio de aseo en el municipio”.

Uno de los voceros de Urbaser (empresa que se le terminó el contraro) añadió en el comunicado la caraencia de legalidad en el proceso de finalización y comienzo de los contratos de las empresas implicadas: “El asunto ha generado serias dudas sobre la legalidad y ética de la actuación del mandatario local. Este acuerdo interinstitucional compromete recursos públicos de manera indebida, las autoridades podrán abrir investigaciones por posibles delitos como conflicto de intereses, abuso de poder, celebración indebida de contratos y daño al patrimonio público”.

Y del mismo modo señalando la repercución que podría tener no solo en el alcalde, sino en la ciudadanía: “La preocupación de los habitantes va más allá del futuro de la operación, les inquieta el daño que esta acción pueda causar a las finanzas de la comunidad, pues no sólo el alcalde saldría sancionado sino que el municipio podría recibir una millonaria multa económica. Por si fuera poco, la incertidumbre entre los Montenegrinos sigue creciendo, ya que aún no tienen claridad sobre el funcionamiento del nuevo modelo de NEPSA. A pesar de que la operación inició hoy, sábado 1 de marzo de 2025, los habitantes han evidenciado carros subcontratados de Área Limpia cumpliendo con las rutas que debería atender NEPSA, situación que eleva los costos de operación.

Expertos en derecho administrativo han señalado que, en caso de verificarse las irregularidades, el alcalde podría haber violado el régimen contractual establecido por la legislación colombiana, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias, e incluso, consecuencias penales. Las implicaciones legales podrían incluir la destitución del cargo, la inhabilitación para ejercer funciones públicas y la imposición de sanciones económicas, dependiendo del grado de responsabilidad que se determine durante la investigación”, añadieron.

Finalmente, mencionaron que el caso estaría en manos de la procuraduría General de la Nación para garantizar el uso adecuado de los recursos publicos del municipio.