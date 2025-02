Gustavo Bolívar confirmó que sí buscaría la Presidencia de la República en el 2026

Gustavo Bolívar se desempeña actualmente como el director del Departamento de Prosperidad Social, cargo que el presidente Petro le encomendó luego de que saliera derrotado en la contienda por la Alcaldía de Bogotá contra Carlos Fernando Galán, y en la que ni siquiera llegó al segundo lugar. Ahora, varios medios aseguraron que Bolívar renunciaría a su cargo para buscar la presidencia, algo que no era confirmado hasta que el propio Bolívar salió a dar la cara.

PUBLICIDAD

Lea también: Ladrón se cayó de la moto cuando huía luego de rapar un celular; la comunidad casi lo lincha

En principio, Bolívar se refirió al rumor de su renuncia y aseguró que desde hace dos semanas está a disposición del presidente Gustavo Petro, pero que hasta ahora no ha recibido respuesta. “Sí, tengo una carta de renuncia radicada en presidencia, pero no es nuevo, esto fue hace 2 semanas. Es decir, desde el 10 de febrero el presidente de la República tiene en sus manos mi carta de renuncia, solo que a la fecha no he recibido todavía una respuesta de su parte. Y de esa respuesta de depende mucho la segunda noticia que anda circulando, es si seré o no candidato presidencial”, aseguró Bolívar.

De igual forma, Bolívar aseguró que “la probabilidad es alta, les soy sincero, especialmente por los resultados de las encuestas que vienen creciendo desde el mes de octubre, cuando tuve al comienzo un unos cuatro puntos, después pasé a seis, en otras encuestas nueve y ya, bueno, 10 y en la última casi 12″.

“Sin embargo, como les acabo de decir, depende también de esa charla con el presidente de la república que se tendría que dar sí o sí estos días. Todo a su tiempo, cada día lleva su afán, por ahora sigo aquí, si el presidente me lo permite hasta el 5 de marzo, si él quiere me quedo un poco más, eh depende de esa charla”, sentenció Gustavo Bolívar.