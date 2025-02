“El 66% de los colombianos aún no tiene acceso al crédito formal”: Yury Valencia Ayala, vicepresidenta de Tuya

Usted hizo la carrera completa en Tuya, es decir, de practicante a Vicepresidente, y eso es un ejemplo tremendo, no solamente de estabilidad, sino de crecimiento. Me gustaría que me contara un poco cómo se siente después de todo ese ascenso que es una vida misma…

Las empresas pues simplemente son una cara, pero por detrás están las personas que hacen posibles las cosas, entonces, sí, creo que eso es una fiel muestra de que hay compañías que dan oportunidades y Tuya es una de ellas. Tuya es una compañía que además de dar oportunidades a sus empleados, pues da oportunidades a sus clientes y yo he sido súper afortunada de poder desarrollar mi plan de carrera. Arranqué como practicante y me he desempeñado, pues te diría yo como en más de nueve roles en esta compañía; primero un poco muy en temas de gestión de riesgos, después me dieron la oportunidad para los temas de transformación, todos los temas digitales y temas que tengan que ver con ecosistema digital y pues ahora tengo a cargo toda la estrategia de negocio, y pues he ido creciendo tanto como persona o profesionalmente y asimismo enganchándome cada vez con este propósito. Yo creo que además de ese crecimiento personal y profesional, pues uno se pregunta por qué tanto tiempo y qué te engancha, y finalmente ese es el propósito, el que se conecta, y aquí estamos transformando la vida de colombianos, y pues me mueve mucho eso y he sido muy afortunada de contar con mentores, maestros, que me han llevado por este camino. Hay mucho por terminar de aprender, pero sí es una compañía que te prepara y es una compañía que te forma para para ir creciendo en distintos niveles.

El común de la gente dice: “Tuya, claro, la tarjeta”, pero resulta que es mucho más que una tarjeta de crédito…

De acuerdo. Tuya es una compañía de financiamiento que está dedicada al sector del Retail. Es una compañía que, además de que tiene como fin el ayudar al retail, tanto al Grupo Éxito como a Alkosto a fidelizar sus clientes, a que tengan los mejores desempeños en sus ventas y en sus números, y a que generen una mejor propuesta de valor que ayude a que el cliente tenga una muy buena experiencia, es una compañía que se dedica a todo el tema de la inclusión financiera. Nosotros en el transcurso de estos años hemos incluido a 1.9 millones de colombianos que por primera vez tienen acceso al crédito. Hablamos mucho en la inclusión financiera, pero la inclusión financiera desde el crédito realmente genera oportunidades para mejorar la calidad de vida y para tener más acceso a sueños que tienen las personas. Realmente, eso es un crédito: poder cumplir un sueño que hay por detrás, entonces, además de caracterizarnos por temas de retail, pues nos hemos destacado por todo lo que es la inclusión financiera. El 40% de nuestros clientes se gana menos de dos salarios mínimos y nuestro segmento objetivo son todos aquellos clientes de menos de cuatro salarios mínimos, que finalmente son los clientes que visitan el retail, y pues es el nicho de Colombia: el 83% de los colombianos se ganan menos de cuatro salarios mínimos; esas son las personas que necesitan acceso a la financiación y eso es Tuya, una compañía que da acceso y que y que da oportunidades del crédito para mejorar la calidad de vida.

Y aparte de eso, da acceso y oportunidades a mujeres, porque tengo entendido que en Tuya buena parte del segmento poblacional son mujeres.

Sí, Tuya incluso desde el mismo comité directivo hay una fiel creencia en el liderazgo femenino: nuestro comité directivo no son más de dos hombres y asimismo en general la compañía. Y si hablamos de nuestros clientes, el 50% de nuestros clientes son mujeres, lo que nos ratifica que creemos y que queremos apoyar cada vez más el empoderamiento femenino, el liderazgo femenino, lo cual hace que cada vez más mujeres tengan una voz más fuerte en sus hogares, en la sociedad, y pues trabajamos mucho por poder dar acceso. Y te voy a dar un dato: las mujeres se comportan mejor que los hombres, las mujeres siempre van a ser mejor pago. Eso sí es siempre; una calidad en la calidad de cartera mejor.

Ahora, hablando de inclusión, ¿la ventaja de Tuya es su presencia nacional?

Es que nuestro modelo de negocio se da dentro del retail, y actualmente pues el Éxito tiene una gran capilaridad a nivel país e igualmente Alkosto. Nosotros estamos en más de 53 municipios con más de 110 centros de atención, lo que nos permite atender a una buena población de los de los colombianos. Igualmente estamos en digital, lo que nos permita una cobertura incluso superior, para poder dar acceso en toda la superficie del país.

¿Cómo hace alguien en digital para lograr esta inclusión financiera con Tuya?

Hoy nosotros estamos en un roadumap en todo el tema de fortalecimiento de la estrategia digital, de tal manera que tú puedes ya hoy hacer todos tus servicios desde el celular. Si tú quieres ver tu cupo, tus pagos disponibles, si tú quieres ampliar el plazo, si tú quieres hacer un pago mínimo, todo lo que es la autogestión, no tienes que ir necesariamente a uno de nuestros centros de atención; lo puedes hacer a través de la aplicación, que se llama Tuya, y próximamente vas a poder tener acceso a la solicitud de un crédito desde la misma aplicación. Igual hoy tenemos otros canales alternos como WhatsApp, en donde podemos tener unas ventas asistidas, de tal manera que no necesariamente tienes que ir al almacén. ¿Qué hemos identificado? No todos los clientes quieren los mismos canales, está el cliente que quiere ir a la tienda a visitar la tienda, estar en el paseo de la tienda, está el cliente que prefiere la autogestión e incluso está el cliente que aún prefiere el telefónico. Lo importante es que tengamos una estrategia de canales con una muy buena segmentación, que dependiendo del perfil del cliente, pues le podamos ofrecer nuestros productos y nuestros servicios por los distintos canales.

¿Qué productos están ofreciendo actualmente?

Actualmente nosotros tenemos nuestra tarjeta de crédito Éxito, nuestra tarjeta de crédito Alkosto, tenemos una cuenta digital que se llama Tuyapay; actualmente también tenemos un crédito que lanzamos el año pasado a finales de agosto que es un crédito que construimos en la plataforma del Éxito con los clientes, con lo que los clientes nos decían que querían de ese crédito: querían unas cuotas fijas, querían un empoderamiento del valor del endeudamiento, y ahí sacamos un nuevo producto que se llama CrediÉxito. Es un producto destinado para comprar específicamente el computador, la lavadora, el televisor, lo que se antoje en el Éxito, y este producto en muy pocos meses tuvo ventas por más de $12 mil millones. Te diría que esos son nuestros productos actuales y con una proyección de otros que se vienen, como cuentas de ahorro y unos planes de ahorro para los colombianos, igualmente todo el tema de CDTs, y se me olvidó mencionarte que actualmente tenemos un portafolio de seguros y un portafolio de asistencias en términos de salud, que hoy en Colombia, hablando con los clientes, porque lo que hacemos es construir nuestras propuestas de valor allá en terreno, en el campo, en la tienda, una de las mayores necesidades de los clientes es cubrir sus temas de salud. Y esta parte de la población, las de menos de dos salarios o de tres salarios, pues son los que más necesitan temas de salud, entonces estamos ofreciendo unos servicios alrededor de la salud, alrededor de los viajes, y eso nos ha funcionado muy bien para este segmento.

Uno creería que con las transformaciones recientes en el Grupo Éxito se iban a quedar quietos y lo que me muestra es lo contrario…

Yo creo que antes hemos potenciado mucho más las estrategias, se han dinamizado las opciones dentro del retail, y pues creo que venimos caminando a una muy buena velocidad. Realmente los cambios en el Éxito para Tuya te puedo decir que han sido desde los procesos, desde las acciones, desde el acceso, desde la información complementaria para poder ser más asertivos en la comunicación, desde la misma información para saber hasta dónde endeudar a los colombianos, porque también tenemos una responsabilidad y es no endeudar a la gente más de lo que puede, y si puedo tener acceso a data y puedo saber que Alejandro pasó de comprar Nutella a comprar Nucita, pues con ese tipo de información tengo algo qué decir de su comportamiento de pago, que puede cambiar si identifico que pasaste de comprar whisky a comprar aguardiente y hubo un comportamiento distinto. Realmente eso nos permite ser más asertivos con la comunicación a los clientes, con hasta donde los endeudábamos, entonces pues venimos trabajando de la mano del Grupo Éxito y potenciando nuestra propuesta de valor para ofrecer un mejor servicio a los clientes y poder fidelizar cada vez más sus clientes a través de la financiación.

En los últimos años hemos tenido una explosión de fintechs de todo tipo, pero hay muchísimas que están apostándole precisamente a productos de crédito, ¿cómo se ve Tuya en esta competencia con nuevos actores?

Creo que todavía hay espacio para todos. El 66% de los colombianos aún no tiene acceso al crédito formal y el gotagota sigue siendo protagonista en nuestro país. Entonces hay espacio para que todos le ofrezcamos a los clientes la mejor propuesta de valor y el que gana finalmente es el consumidor, el que gana es el colombiano y a todos nos pone a competir a innovar y hacer más creativos. Tuya ha sido muy fuerte gracias también al respaldo de sus accionistas. Tuya es el resultado del Grupo Bancolombia y el Grupo Éxito y eso pues nos permite tener un respaldo para continuar creciendo y para continuar innovando en propuestas de valor. Nos ratificaron por decimoquinta vez nuestra calificación Triple A, entonces creo que los colombianos pueden confiar en que aquí hay una compañía con todo el respaldo y pues con toda la creatividad e innovación para para actuar en este mundo tan competitivo que creo que antes le suma a Colombia.