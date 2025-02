Petro la agarró contra Oficiales retirados de la Policía y aseguró que recibían plata de ‘Papá Pitufo’

El dilema por el caso de Diego Marín, más conocido como alias ‘Papá Pitufo’ sigue dando de que hablar y el mismo presidente Gustavo Petro, que está inmiscuido en el dilema, se encargó de señalar a los Policía de Colombia de recibir dinero de este contrabandista. El presidente en su cuenta de X aseguró que la junta de ascenso de generales de la Policía recibía dinero de Papá Pitufo para que no se viera afectado su negocio. Esto no cayó nada bien dentro de los Policías y los oficiales retirados, quienes le respondieron al presidente.

PUBLICIDAD

Lea también: “Lo intenté a las buenas, no me juzguen”: graban a un joven que se roba extintores en TransMilenio

A través de un comunicado emitido por parte del Colegio de Generales de la Policía Nacional le respondieron al presidente Gustavo Petro por el trino en el que los acusaba de recibir sobornos. “Nos hiere en lo más profundo de nuestro ser, debido a que es una ofensa para toda la Junta de Generales o Junta pre asesora del Ministerio de Defensa para la Policía Nacional, toda vez que de comprobarse, constituiría una sindicación de una conducta no solo deshonorosa sino delictiva por parte de algunos, que hoy o ayer integraron ese cuerpo”, aseguraron desde el Colegio de Generales.

Por esto, desde el Colegio de Generales le solicitaron al presidente que presente las pruebas que posee para sustentar estas graves afirmaciones y que las presente ante las autoridades competentes, pero que en caso de que no las tenga, también le solicitan que se retracte por este grave señalamiento.

Finalmente, Petro volvió a emprenderla en contra de los Policías y aseguró que “se la indignación que pueden sentir, pero no debería ser conmigo, es “vox populis” en la policía que alias el “Pitufo” pagaba ascensos de sus amigos, y que eso no debe pasar en una institución al servicio de los derechos y libertades de las gentes. En la policía se sabe desde hace mucho que la “Polfa” no detenía contrabando ni contrabandistas. La Dipol sabe, en vez de enredarse con Pegasus y Duque, que debió descubrir toda la red de los grandes contrabandistas en el país para salvar la industria nacional y los puestos de trabajo de mujeres y hombres honorables“.