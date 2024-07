El regreso de ‘Twisters’

Una de las posesiones más preciadas de Glen Powell es lo que él llama su diario de “sabiduría de íconos”; un libro que ha tenido a lo largo de su carrera donde relata las conclusiones más importantes de los proyectos, cineastas y actores con los que ha trabajado. Naturalmente, este diario está repleto de información sobre su coprotagonista en ‘Top Gun: Maverick’ y ahora amigo personal, mentor y guía para toda la vida: Tom Cruise.

En una entrevista, Powell reveló que uno de sus consejos favoritos se lo dio Cruise cuando le dijo: “elige sólo grandes proyectos en los que tú puedes transformar tu personaje en una genialidad”. Siguiendo este consejo, Powell ha estado intentando protagonizar grandes títulos desde el éxito de taquilla de 1.500 millones de dólares de ‘Maverick’. “Esa película cambió mi vida de la noche a la mañana”, admite el actor, sin mencionar que se le atribuye el mérito de revivir la comedia romántica teatral gracias a ‘Hit Man’ de Richard Linklater. Esta semana estrena el remake de ‘Twisters’, una secuela independiente de la exitosa epopeya sobre desastres meteorológicos de 1996.

Powell da vida a Tyler Owens, un buscador de tormentas descarado y carismático. Convertido en una estrella de las redes sociales, Owens se cruza con la meteoróloga Kate Cooper (Edgar-Jones) y su colega Javi (Ramos), quienes están probando un nuevo sistema de seguimiento de tornados. A medida que la temporada de tormentas converge en el centro de Oklahoma, el trío se ve atrapado en una lucha por sus vidas mientras intentan escapar de múltiples tornados impredecibles que destruyen todo lo que se cruza en su camino.

“La música es una gran parte de la película, es integral en la persecución de tormentas. Cuando estás en un auto durante horas y horas y conduces sobre superficies muy planas, necesitas algún tipo de entretenimiento para seguir adelante” — Daisy Edgar-Jones, actriz británica

Powell admite que ahora Edgar-Jones y Ramos son parte de su diario. “Una cosa que aprendí de Daisy para mi diario es la forma en que analiza un personaje. Tiene un proceso asombroso en el que traza toda la película de manera detallada, casi como un cineasta. Realmente te permite ver el arco completo y la temperatura de los diferentes aspectos de la película. No soy tan metódico como Daisy, ella es la mejor alumna del elenco del ‘Twisters’ original (risas). Es fantástico cómo ella aborda su personaje de forma tan entregada, porque siento que ha añadido profundidad a las escenas de acción” comenta Powell quien añade sobre Ramos: “Anthony, por otro lado, tiene un hermoso sentido del humor. Todos los días llegaba al rodaje con una curiosidad casi infantil, lleno de asombro. Llevaba a su hermano a todas partes y se aseguraba de que la gente riera en el rodaje. Como actor, a veces olvidas que la gente espera que guíes el tono durante la filmación y Anthony lo entiende a la perfección. Tiene una sonrisa tan alegre y contagiosa que todos lo miran y al instante también sonríen”.

Se ha hablado mucho de la química entre Powell y Edgar-Jones, lo que ha hecho aumentar la anticipación que rodea a la película. Pero lo que ayudó a unirlos durante la grabación fue el impecable gusto musical de Edgar-Jones mientras pasaban largas horas filmando dentro de autos en paisajes abiertos. Ella se convirtió en la DJ residente de ‘Twisters’.

“Bueno, antes que nada, a todos nos encanta la banda sonora de ‘Twisters’ en sí misma. Es tan buena y está repleta de artistas increíbles... casi como ‘Los Vengadores’ de la música country. La música es una gran parte de la película, es integral en la persecución de tormentas. Cuando estás en un auto durante horas y horas y conduces sobre superficies muy planas, necesitas algún tipo de entretenimiento para seguir adelante”, reflexiona Daisy.

Edgar-Jones interpretó a Marianne en la exitosa serie de televisión ‘Normal People’ y ha confesado que le gustaría volver a interpretar el papel en el futuro. “Me encantan ese personaje y sería maravilloso explorarla de nuevo”. Basada en la novela de Sally Rooney, el drama cuenta la relación intermitente de los adolescentes Marianne y Connell, interpretado por Paul Mescal. Estrenada en abril de 2020 en el apogeo de la pandemia, la serie impulsó a sus jóvenes protagonistas a la fama. Ambos lideran grandes títulos: Edgar-Jones en ‘Twisters’ y Mescal en ‘Gladiator II’. “‘Normal People’ fue una serie que se convirtió en un fenómeno internacional durante el confinamiento. Creo que nos presentó a Paul y a mí al público y ante muchos cineastas. Me siento realmente afortunada por las puertas que me abrió” dijo Edgar-Jones.

“Algunas de las tomas de la película original de ‘Twister’ han sido recreadas en esta, junto con otros pequeños homenajes” — Glen Powell, actor estadounidense

La actriz de ‘Twisters’ fue vista recientemente en el festival de música de Glastonbury junto a sus amigos, los actores Paul Mescal y Saoirse Ronan. “Mis gustos musicales son muy variados. Me encantan los clásicos, ya que heredé todos los vinilos de mis padres cuando era niña. Crecí escuchando las bandas sonoras de su infancia y ellos tenían un gran gusto musical... desde Al Green hasta Pink Floyd. Me encanta todo lo que tenga funk y ritmo, de verdad. Incluso hice que estos chicos de ‘Twisters’ escucharan a Charli XCX ya que estos días me gusta mucho la música de discoteca. Es que estamos en verano” revela divertida Edgar-Jones.

Como ocurre con cualquier secuela, hay muchos homenajes en ‘Twisters’ a su predecesora, algo que entusiasma a los actores que son fanáticos del original. “Algunas de las tomas de la película original de ‘Twister’ han sido recreadas en esta, junto con otros pequeños homenajes. Por ejemplo; el personaje de Kate, interpretado por Daisy, recuerda a quien interpretó Bill Paxton en la versión de 1996. Ella se revitaliza y regresa a este mundo que dejó después de un encuentro devastador, e incluso puede recrear uno de sus diálogos icónicos”, apunta Powell, que se confiesa como un aficionado a las trivias cinematográficas.

“Lo que aprendí de mi tiempo en ‘Top Gun: Maverick’ es que cuando estás haciendo una película de franquicia, tienes que encontrar elementos del original, pero la nueva película tiene que existir por mérito propio. No puedes confiar simplemente en la nostalgia o los trucos del pasado. Ahí es donde entra nuestro director Lee Isaac Chung. Creció en una parte del mundo rodeado de tornados y conoce perfectamente a la comunidad que vive en esas regiones. Así que intentamos honrar el sentimiento de la película original, la comunidad de cazadores de tormentas, y actualizarlo sin ser un aburrido derivado. Y creo que lo hemos conseguido”. Daisy se apresura a apoyar a su compañero en el filme. “Como en la primera película de ‘Twister’ yo daba el parte meteorológico porque Bill solía dar informes meteorológicos al comienzo de cada día de rodaje”.

Para el actor de teatro y cantante Anthony Ramos, uno de los momentos más memorables durante su experiencia en ‘Twisters’ fue cuando el productor ejecutivo del filme, Steven Spielberg, le pidió que no usara acento sureño para su papel; hizo que el actor sintiera que “era posible que un niño del barrio fuera a estudiar meteorología, ser este brillante meteorólogo y cazador de tormentas. Esto es algo que un niño como yo podría hacer”. Ramos dice que inicialmente estaba preparado para hacer el acento sureño. “Pero cuando escuché que Spielberg quería que conservara mi dialecto, me sentí realmente agradecido. Sueno como un tipo puertorriqueño de Bushwick en Brooklyn, y nunca he escuchado a nadie con ese tipo de dialecto interpretar a un científico en una película y mucho menos una de esta escala. Por supuesto, interpretar a Javi necesitaba trabajo, pero ser él con este tipo de vocabulario y lengua vernácula fue realmente genial. Una cosa menos de qué preocuparse” terminó diciendo el actor.