Tía denunció que su sobrina de cinco años habría sido violada por su propio padre

Un aberrante caso de abuso sexual contra una menor de 5 años de edad tiene consternada a toda una familia y a usuarios en redes sociales. Al parecer, el perpetrador de este delito habría sido Yadir Andrés Pérez Muñoz, un hombre al que se le señala de haber abusado de su propia hija.

A través de un video compartido por una usuaria en Instagram, identificada como Juliana Pardo, se conoció el dramático relato sobre el maltrato sexual al que Pérez habría sometido a su propia hija. De acuerdo con Pardo, quien es tía materna de la menor, este caso se destapó cuando la niña le confesó a su propia mamá que su padre la obligaba a darle besos en la boca y que además le había besado sus partes intimas.

“El sujeto la obligaba a darle besos en la boca, apretándole sus cachetes y que le había dado besos en su vagina”, contó Pardo en el video, que ya cobró bastante relevancia en las redes sociales.

De acuerdo a los que la joven compartió, su hermana, es decir, la madre de la menor, luego de conocer el testimonio de su hija, interpuso una demanda en el ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar) en contra de Pérez por abuso sexual a menores. Luego de colocar el caso en conocimiento de las autoridades, la niña fue llevada a un centro médico en donde se activó el protocolo de violencia sexual infantil.

“El relato de mi sobrina se profundizó con la pediatra y se profundizó aún más en la entrevista que le realizó la trabajadora social”, manifestó Pardo. Adicionalmente, la joven aseguró que en medio de este protocolo se conocieron más detalles, y mucho más graves, de los que la niña compartió con su madre.

“La niña no solo contó que su papá la obligaba a darle besos en su boca y sus genitales, sino que este personaje le tocaba sus partes intimas de forma indebida, le tapaba la boca para que la niña no gritara y le decía que no llorara. Además, la obligaba a desnudarse para tomarle fotografías y también la obligaba a verlo, mientras se manipulaba su miembro”, referenció Pardo.

La denunciante fue clara en manifestar que su video no busca revictimizar a su sobrina, pero que sí tiene la clara señal de exponer al presunto pedófilo que habría abusado a la niña de tan solo cinco años. A su vez, exigió a las autoridades que se agilicen los procesos y las investigaciones pertinentes, pues, hasta el momento, Pérez sigue en libertad.