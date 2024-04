¿Qué son las energías renovables y por qué es tan difícil adoptarlas?

Cuando hablamos de energías renovables nos referimos a aquellas energías que se pueden obtener gracias a las fuentes naturales, que no impactan de manera negativa a los ecosistemas y que generan materia prima inagotable para la producción de energía. Al ser energías que no contaminan, protegen la salud humana y la del medio ambiente.

Por eso te queremos contar cuáles son las energías renovables que existen actualmente.

· Energía Solar: Es la más conocida y la que se ha implementado en la mayoría de los países mediante los paneles solares que recogen el calor de la luz solar para convertir ese calor en energía.

· Energía Eólica: Es la que se obtiene gracias a los aerogeneradores que convierten las fuerzas de los vientos en energía.

· Energía hidráulica: Es la que se obtiene con el almacenaje de aguas en los embalses que aprovecha las fuerzas del movimiento del agua para convertir esa fuerza en energía.

· Energía geotérmica: Es la que utiliza el calor que se encuentran en el interior de la tierra en los depósitos geotérmicos para generar electricidad.

· Energía biomasa: Es la que aprovecha los materiales orgánicos, que mediante un proceso de biodegradación expulsa calor que luego es convertida en energía.

· Energía oceánica: Es la energía que en un futuro se puede convertir en la solución de todas las necesidades humanas, esto debido a que se encuentra en cantidades inmensas, pero que los avances tecnológicos no han logrado encontrar los mecanismos para aprovechar toda la energía que se despide de los grandes oleajes o las corrientes marinas.

Y aunque el mercado que se ofrece para adopta una alternativa de consumo más sostenible cada vez es más amplio, el gran pero de la historia está en la inversión en conocimiento y economía que deben ejecutar los gobiernos para poder aterrizar estas ideas.

El precio a pagar para ser sostenibles

La implementación de estrategias para que las energías renovables se globalicen enfrenta el problema de los altos costos que genera la inversión en infraestructura necesaria para poder empezar a producir energías limpias, esto debido a que la inversión que las personas y las empresas deben realizar es un costo muy por encima de las expectativas. Un ejemplo sería la inversión por 3 billones de pesos que le costó al país poder inaugurar el parque eólico de la Guajira en el 2022, que a pesar de que genera 20 MW que benefician a 33.295 familias, este número se queda un poco corto frente a los 51 millones de colombianos que consumen energía en el país.

Además de los altos costos de su implementación, las energías renovables también necesitan que se incentiven las campañas de pedagogía, necesarias para que las personas sepan cómo poner en marcha la obtención de energías limpias, esto debido a que adecuar, instalar y mantener los mecanismos para aprovechar las energías sostenibles requieren un conocimiento amplio en términos de sistemas y funcionamiento de software. Por ejemplo: Para instalar un panel solar en nuestras casas es necesario tener conocimientos de electricidad y mecánica, para lograr que el cableado funcione de manera correcta y no generar afectaciones a la red eléctrica, o para nosotros mismos, ya que no debemos olvidar que estamos hablando de niveles de voltaje que pueden ser perjudiciales para la salud.

Estas dificultades poco abarcada por los gobiernos son en su mayoría el impedimento para que podamos hablar de ser más sostenibles energéticamente.

¿Qué hacer para que podamos alcanzar la meta de ser sostenibles?

No debemos perder los ánimos, lograr una transición energética no es tarea fácil, pero tampoco es imposible. Desde los gobiernos hasta las instituciones se ha venido trabajando para poder reducir la brecha económica y pedagógica que presentan las energías sostenibles, pero sin la ayuda de nosotros esta meta no será alcanzada a corto plazo. Es por ello que les decimos cómo podemos aportar para que esta transición sea más visible.

Usar combustibles menos contaminantes como los biocombustibles. Un gran ejemplo es el Etanol, que gracias a ser producido a base de plantas impacta menos en el ecosistema a su vez que logra garantizar la mayoría de beneficios que ofrecen los combustibles fósiles convencionales para el desarrollo de la economía, también podemos reducir nuestro consumo de energía con el uso de bombillas led, desconectando los electrodomésticos que no se utilizan, comprando electrodomésticos que ahorren energía, de modo que la demanda energética disminuya y, así las empresas tengan los recursos necesarios para enfocar sus esfuerzos en renovar sus sistemas de obtención de energía,

Estas acciones en conjunto con los avances tecnológicos son el camino para poder generar una reducción en la huella de carbono y reducir el impacto que las energías contaminantes tienen para el planeta.