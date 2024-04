ARCHIVO - El presidente colombiano, Gustavo Petro, mantiene una charla con el mandatario chino, Xi Jinping, que no aparece en la foto, en el Gran Salón del Pueblo el miércoles 25 de octubre de 2023, en Beijing, China. El Congreso colombiano ordenó el m Presidente Petro aseguró que el hundimiento de la Reforma a la Salud atenta contra la soberanía nacional -- AP (Ken Ishii/AP)

Tras intensos debates y controversias políticas, la propuesta de reforma a la Salud liderada por el presidente Gustavo Petro ha sido archivada en el Congreso de la República, representando un importante revés para su administración. Durante la Asamblea Cafetera, el mandatario colombiano expresó su descontento y realizó severas críticas hacia la decisión legislativa.

El presidente Petro no dudó en cuestionar al Congreso, insinuando que sus acciones estaban motivadas por los intereses financieros de las EPS y lamentando la falta de voluntad política para llevar a cabo una transformación en el sistema de salud que priorizara el bienestar de la población.

De manera desafiante, el mandatario expresó la necesidad de abordar urgentemente este tema crucial, subrayando la importancia de centrarse en la protección de vidas humanas por encima de cualquier otro interés. Petro reiteró su compromiso con la búsqueda de soluciones para mejorar el sistema de salud en el país.

Asimismo, el presidente Petro lanzó duras críticas a quienes respaldaron el archivo de la reforma, argumentando que estaban sacrificando una oportunidad de cambio en favor de mantener un status quo que privilegia a intereses económicos sobre las necesidades de la población. “Matar, quitar, derruir el tiempo de una transición pacífica para salvar unas entidades privadas que podían seguirnos acompañando en un nuevo modelo de salud, donde ahora se privilegia al paciente, no al negociante”, expresó el presidente.

De igual manera, el mandatario utilizó su cuenta de X para manifestar su descontento con el hundimiento del articulado y reiterar su pensamiento sobre que detrás de este hecho hay varios intereses políticos:

“En la comisión séptima de senado nos derrotó Keralty por ahora. No es cualquier cosa. Nos derrotaron no unos cuantos parlamentarios financiados por unos extranjeros Nos derrotó una violación flagrante de la constitución y la ley. Mírese por donde se mire, recursos públicos de la salud financiaron campañas o recursos extranjeros financiaron campañas y partidos. Eso está prohibido por la Constitución y la ley. Es de un inmenso peligro para la democracia colombiana porque indica no solo la privatización corrupta de la política, sino la pérdida de la soberanía nacional”, escribió el jefe de Estado.