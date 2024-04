Hombre asesinó con un martillo a su mamá y a su tía porque una voz se lo ordenó

Este martes, 2 de abril, se conoció el hecho en el que un hombre con problemas psiquiátricos asesinó con un martillo a su mamá y a su tía. El sujeto, de 24 años, aseguró que lo hizo porque así se lo ordenó una voz que escuchó. El caso tiene conmocionados a los habitantes de Barrancabermeja, en el departamento de Santander, en donde se registró el hecho.

De acuerdo con las primeras versiones sobre el doble crimen, el hombre agredió brutalmente a ambas mujeres hasta que acabó con sus vidas, al propinarles golpes contundentes en la cabeza. Sin embargo, según unos testigos, nunca antes había sido agresivo.

El sujeto fue identificado como Jorge Luis Hidalgo y las dos víctimas fueron identificadas como Romelia Caicedo, de 56 años de edad, madre del presunto homicida, y María Eugenia Hidalgo, de 64 años, tía paterna.

“Perdónenme, quisiera estar como antes, así como ustedes. Yo le pegué con un martillo. Yo escuché una voz desde el cielo que me dijo que las matara”, habría dijo el sujeto en el momento en que era capturado por la Policía Nacional.

Según conoció Vanguardia, los habitantes del barrio Las Américas de Barrancabermeja, el hombre vivía junto a su mamá y su tía, sufría problemas psiquiátricos y había estado internado en una clínica de rehabilitación, de donde había salido hacía unas semanas.

Hidalgo había estado internado en el Hospital Psiquiátrico San Camilo, y una fuente del diario bumangués’ aseguró que “nunca había golpeado a la mamá. No sabemos qué le pasó. Él no se había recuperado. No sé por qué no lo mantuvieron más tiempo en San Camilo. Mi hermana me decía que él se alteraba con nada, y se la pasaba en la calle”.