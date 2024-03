“El persistente y desmedido ataque de la W radio” a Nórida Rodríguez, gerente de RTVC

Nóridda Rodríguez ha estado en el ojo del huracán por cuenta de una investigación de la W radio, en la que se detalla una serie de contrataciones irregulares al interior de RTVC, entidad de la cual gerencia la ex actriz.

De acuerdo con la W, la investigación ha establecido que bajo la administración de Rodríguez y Jorge Arzuaga, han realizado actos de “celebración indebida de contratos, contratación direccionada a determinadas empresas, pagos irregulares a proveedores, nepotismo, violación a la intimidad de los funcionarios de RTVC, incumplimiento al estatuto anticorrupción y contratación de personas sin idoneidad”.

Esto hizo que la misma Nórida le respondiera a la emisora señalando que uno de los periodistas de la mesa de trabajo de Julio Sánchez Cristo, tenía vínculos con la entidad, además de anunció que se sentía “acosada y perseguida”.

“Me siento acosada y perseguida. El persistente y desmedido ataque de la W radio no tiene presentación y hace rato pasó al escenario del acoso. Me niego a pensar que la insistencia del periodista Juan Pablo Calvás, ex contratista de RTVC , se deba a que está siendo manipulado y por tanto esté cultivando intereses más allá de la especulación periodística, esperando beneficiarse con la cruzada de difamación que de manera personal ha emprendido contra mi”, escribió en sus redes sociales.

Renglón seguido la ex actriz aseveró que han habido fuerzas políticas que la han querido fuera del sistema de medios públicos:

“Quienes me quieren fuera de los medios públicos ya intentaron instalar la narrativa de que soy uribista y como no pudieron, ahora intentan instalar la de que soy corrupta. Toda la contratación en RTVC es idónea, pública y transparente. No tenemos nada que ocultar”.

Finalmente, Nórida aseguró que pidió al subgerente de Soporte Corporativo acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General y la Fiscalía.