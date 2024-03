¡Que respete! El fuerte reclamo de campesinos de Tierralta a Petro por nombrarlos “paramilitares”

En la noche del martes 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro estuvo en el municipio de Ayapel en Córdoba, anunciando programas y proyectos para los habitantes de esta región, en medio de su discurso, el jefe de Estado se refirió a las vías que conecta Tierralta el cual estaban bloqueadas. Allí mencionó:

“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor. Orden del presidente, el Ejército llega de inmediato y me despeja las vías en Tierralta. No entiendo cómo teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías. ¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo, no vamos a admitir chantajes ni bloqueos”, dijo Petro.

#Atención | El Presidente @petrogustavo ordena a las Fuerzas Militares que el ejército llegue de inmediato y despeje las vías de Tierralta, Córdoba, bloqueadas por el Clan del Golfo. #GobiernoConElCaribe pic.twitter.com/K9HDeQEK6L — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 19, 2024

Teniendo en cuenta lo anterior, los campesinos pertenecientes a este municipio le reclamaron al mandatario por sus palabras utilizadas en el discurso, donde los señaló de ser pertenecientes al grupo criminal ‘Clan del Golfo’. Según los testimonios de los habitantes de la zona, el bloqueo se debía a varios inconformismos entre los que estaban una obra inconclusa en el territorio y el abandono estatal en materia de programas agrícolas.

Recomendados

“Estamos haciendo un paro pacífico. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema con los demás habitantes de la región. No entiendo el motivo y la razón porque el señor presidente nos trata de paramilitares, Somos campesinos, luchadores. Que haga el favor y nos respete. Estamos dando la cara por nuestra comunidad. Si a nosotros se nos va la vía, ¿cómo hacemos para sacar nuestros cultivos?”, dijo Luis Emiro Ortega, líder campesino.

#LoUltimo Comunidad de Tierralta, Córdoba, desmiente al presidente Petro y aclara que supuesto bloqueo de vía del Clan del Golfo era en realidad una protesta ciudadana por obra inconclusa. Los pobladores piden proyectos agrícolas y vías, pero dicen que nadie del gobierno responde pic.twitter.com/pu2cggmU1S — Última Hora Col (@ultimahoracol_) March 20, 2024

El mismo alcalde del municipio, Jesús David Contreras, se sumó al reclamo de los habitantes:

“Yo llevo 140 días recorriendo los Ministerios y las Entidades, diciendo que este territorio es turístico, cultural y está en paz”, al mismo tiempo aseveró: “de manera injusta esa comunidad fue tratada de delincuente”.

Hasta el momento, Gustavo Petro no ha salido a corregir sus declaraciones.