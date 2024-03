“Ejército llega de inmediato y me despeja las vías”: Petro por bloqueo del Clan del Golfo en Tierralta

En la noche de este martes, 19 de marzo, el presidente Gustavo Petro cuando se encontraba en Ayapel, Córdoba; para la entrega de predios que pertenecieron a narcotraficantes a comunidades campesinas, denunció que denunció que el Clan del Golfo estaba impidiendo que los ciudadanos llegaran a otro evento que tenía programado en Tierralta.

“El Clan del Golfo bloqueó las vías de acceso a Tierralta y la gente se está retirando por temor. ¡Orden del presidente!: El Ejército llega de inmediato y me despeja las vías. ¡Orden del presidente! No entiendo cómo teniendo el Ejército aquí, el Clan del Golfo está tapando vías”, dijo Petro.

Ahora puede seguirnos en nuestro canal de WhatsApp

Recomendados

Petro ordena al Ejército despejar vía bloqueada por el Clan del Golfo

Luego continúo diciendo: “¿Quién tiene el poder aquí? Si el pueblo tiene el poder aquí, el Ejército obedece al pueblo y eso significa que las vías de Tierralta se liberan para el pueblo. No vamos a admitir chantaje ni bloqueos. ¡Qué bonitos el abogado dice que sí aceptan los diálogos de paz y por el otro lado están impidiendo que el pueblo hable. ¡Así no es la paz, señores!”.

Luego le habla al general para que dé las órdenes correspondientes para que “mueva las tropas como tiene que ser”.

#Atención | El Presidente @petrogustavo ordena a las Fuerzas Militares que el ejército llegue de inmediato y despeje las vías de Tierralta, Córdoba, bloqueadas por el Clan del Golfo. #GobiernoConElCaribe pic.twitter.com/K9HDeQEK6L — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) March 19, 2024

Los usuarios de internet se pronunciaron diciendo que: “¡Bien hecho, duro con esos uribistas!”, “Vea pues ya era hora”, “Así se habla Presidente. Ya que la Fiscalía de Barbosa no hizo un soberano pepino por su captura”, “Así es no joda a marchar fuerzas militares, patria honor lealtad, Dios con ustedes”, “Eso presidente, desde los territorios!!! Para quienes dicen que no está en las regiones gobernando, ahí está el presidente!” y “Excelente, presidente, ojalá así también se le pare al ELN y a las disidencias. Amárrese los pantalones”.