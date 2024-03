Secretario de educación de Cúcuta en aprietos por fiesta de cumpleaños en la que a grito herido le celebran “que siga robando”

Si bien es cierto que durante años en Colombia la corrupción ha dejado escenas e historias que parecen sacadas de una película, el nivel de descaro por parte de funcionarios públicos parece ya no esconderse. Precisamente, en las últimas horas el secretario de Educación de Cúcuta, Carlos Eduardo García Alicastro, ha sido foco de críticas por su celebración de cumpleaños. Lo anterior, por un comentario que aunque parecía inofensivo terminó sacando a la luz una delicada situación.

De acuerdo con el video compartido en redes sociales, García en plena celebración de cumpleaños terminó siendo señalado de corrupto. Pues, mientras que le cantaban el feliz cumpleaños, uno de los invitados entonó “y que siga robando”. La frase generó risas entre los asistentes quienes también son funcionarios de la alcaldía de Cúcuta.

En el video, se logra identificar al Concejal Carlos Dueñas como la persona que entonó el famoso “Y que siga robando” , lo que incrementó el tamaño de la indignación por parte de la ciudadanía.

La escena que aunque puede ser tildada de cotidiana, deja grandes preguntas sobre la situación del funcionario. Pues, según comentó una periodista de W Radio, una vez el video tomó fuerza en redes sociales, el periodista que difundió originalmente el video terminó amenazado. “Un retrato vergonzoso de nuestra clase política”, comentó la denunciante.

Cabe destacar que, Carlos Eduardo García Alicastro, se pronunció sobre el tema afirmando que: “La celebración solo duró 15 minutos. En el momento de la partida de torta no escuché las declaraciones del concejal. Soy una persona de bien, llevo trabajando en la parte pública más de 12 años y no tengo, ni he tenido la primera investigación formal”.